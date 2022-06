La nouvelle éco : FloodFrame, société danoise pour lutter contre les inondations, s'installe à Toulouse

En ce moment, c'est plutôt la sécheresse qui fait des ravages, mais on connait aussi de plus en plus d'inondations à cause du réchauffement climatique. Pour protéger les bâtiments, FloodFrame, société danoise, qui vient de s'installer à Toulouse, a créé un système pour protéger tous les bâtiments.

Les événements climatiques extrêmes, on le sait, sont de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique. Pour protéger toutes les infrastructures des inondations, FloodFrame (littéralement, cadre inondation), une société née au Danemark et dont sa filiale européenne est installée à Toulouse depuis août 2021, a créé un système qui s'adapte à toutes les constructions. Rémi Alquier, directeur général de FloodFrame France était notre invité dans la Nouvelle éco ce vendredi.

France bleu : Comment fonctionne votre "cadre" contre les inondations ?

On a enroulé une couverture étanche autour d'un flotteur et il fonctionne exactement comme les bouées des enfants à la plage. C'est à dire que quand la bouée coule, elle n'a qu'une seule envie, c'est remonter. Là, c'est pareil. Le flotteur est autour de la maison et quand l'eau envahit le périmètre de la maison, le flotteur flotte. Et du coup, la couverture qui est enroulée autour se déroule et va épouser le bâti et empêcher l'eau de rentrer. C'est un dispositif qui est invisible parce qu'il est enterré autour de la maison.

Pourquoi vous vous êtes implantés en Occitanie, à Toulouse ?

C'est un pays d'inondations. On a rencontré la Région Occitanie qui nous soutient beaucoup dans ce projet. Avec l'aide d'"Invest in France", on a réalisé cet investissement en France, à Toulouse.

Combien ça coûte d'équiper des infrastructures avec votre système ?

Le système est à un prix au mètre linéaire. Le prix dépend du périmètre d'un bien à protéger. Par exemple, sur un poste technique comme un transformateur ENEDIS, comme une station télécoms, on est sur des prix de 5 à 8.000 € environ. Sur une maison individuelle, on est plutôt aux alentours de 10 à 15 000 €. Et puis, sur les plus gros bâtiments, type entreprises industrielles, on est plutôt entre 50 et 100 000 €.

Est-ce qu'au long terme, avec l'intensification annoncée des inondations, votre système fonctionnera toujours ?

Oui, il fonctionnera toujours parce qu'on l'a testé dans les pires conditions connues. En fait, le phénomène inondation, est assez complexe. Il y a plusieurs types d'inondations : submersion marine près du littoral, inondation par ruissellement, par débordement. Mais nous, on l'a testé dans celles qui nous intéressent, c'est à dire le débordement de rivières, par exemple, le ruissellement, la pluie et la submersion qui est la montée du niveau des mers.

Et quelle est la durée de vie des bouées ?

La durée de vie des bouées est annoncée entre 30 et 50 ans. Nous, aujourd'hui en France, on vend ce système en le garantissant 10 ans, parce que c'est la durée légale d'une décennale. Mais la durée de vie des matériaux est de 30 à 50 ans. On peut remplacer les bouées par un système identique pour une fraction du prix initial, entre 10 et 15%. Et puis, en fin de vie, nos systèmes sont 100% recyclables.

Vous employez combien de personne à Toulouse ?

Nous sommes quatre et nous sommes en levée de fonds, parce que le marché répond bien et que nous avons besoin d'investir pour pouvoir se développer. Et dans notre plan, d'ici deux ou trois ans, on sera une douzaine.