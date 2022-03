La start-up montpelliéraine Verdangry a conçu le jardinichoir : une jardinière qui offre aussi un habitat pour les moineaux et petites chauves-souris. Des oiseaux qui se sont éloignés des villes avec la pollution et les rénovations urbaines. Une chronique en partenariat avec ToulÉco.

La nouvelle éco : les "jardinichoirs" montpelliérains, pour ramener moineaux et chauves-souris en ville

Anthony Gontier, le fondateur de la start-up Verdangry, et son jardinichoir

Les start-ups de l'Hérault ont de bonnes idées... L'entreprise Verdangry, sur Montpellier, vient de concevoir un jardinichoir : une jardinière qui offre aussi un habitat pour les moineaux et les pipistrelles, de petites chauves-souris. Elle a lancé une campagne de financement participatif pour lancer sa production. Interview avec Anthony Gontier, le fondateur de l'entreprise.

À quoi ressemble ce jardinichoir ?

Vous avez une jardinière en bois qui intègre un bac, qui est métallique et amovible. Et en-dessous, vous trouvez une colonie de moineaux, c'est-à-dire trois nids pour trois couples de moineaux. Et sur les côtés, vous avez deux gîtes à pipistrelles, qui sont de petites chauves-souris.

Quand vous dîtes une "colonie de moineaux", vous ne voulez pas dire qu'ils sont intégrés, j'imagine ?

Les oiseaux? Non, non, on ne vend pas les animaux avec !

Pourquoi votre jardinichoir est-il réservé aux moineaux et aux pipistrelles ?

Dans le milieu urbain, on a des pertes de population sur à peu près toutes les espèces... Au-delà des différentes pollutions, qui limitent les ressources pour ces animaux, on a aussi une grande vague de rénovation de l'urbain qui est néfaste. Tous les petits trous, toutes les petites infructuosités qu'on retrouve dans les murs, n'existent plus avec la rénovation des façades et les nouvelles constructions.

Ce sont des habitats d'oiseaux qu'on détruit. Or les moineaux et les petites chauves-souris sont des espèces qui viennent très facilement sur nos habitats : qui en sont mêmes dépendants.

N'y-a-t-il pas de risques de nuisance ?

Les pipistrelles sont intéressantes si vous aimez prendre l'apéro en terrasse ! Elles mangent les moustiques ! Concernant les moineaux... Il y a des personnes qui sont vraiment contre parce qu'elles ont vécu avec des colonies immenses qui faisaient beaucoup de bruit. Là, c'est limité à trois couples. Et puis ils ne seront pas là toute l'année. Ce n'est pas comme votre voisin qui prend des cours de salsa de septembre à juin. Les moineaux, ils seront là pendant une période d'un mois et demi, le temps de la préparation du nid, de la couvée et du nourrissage des petits.

Comment sont-ils fabriqués ?

Pour l'instant, pour la production, on est encore en discussion avec des partenaires. Mais notre leitmotiv, c'est de tout faire en Occitanie, de la production à la distribution. Et on va utiliser du bois, qui est une ressource très présente dans la région. Il y a aussi énormément de compétences dans ce secteur en Occitanie.

Pourrait-on retrouver vos jardinichoirs en ville ou dans des entreprises?

On a eu des sollicitations de la part de collectivités et d'entreprises notamment dans le tertiaire.

Interview avec Anthony Gontier, cofondateur de Verdangry, la start-up montpelliéraine qui a conçu le jardinichoir Copier

Un jardinichoir - Verdangry