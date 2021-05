La nouvelle éco : des crèmes solaires bretonnes éco-responsables

Une crème solaire naturelle et éthique : c'est ce que propose Kerbi, la marque lancée fin avril par deux morbihannais. L'objectif : protéger les utilisateurs et l'océan

25 000 tonnes : c'est la quantité de produits solaires qui se retrouve dans l'océan chaque année. Un chiffre qui choque Allan le Bronnec et Lucille Ealet, les fondateurs morbihanais de Kerbi : " Ces produits contiennent des filtres solaires chimiques qui ont des conséquences sur les fonds marins. Certains ont été interdits à Hawaï cette année". En effet, les produits comme l'octocrylène, l’oxybenzone, et l’octinoxate, présents dans de nombreuses crèmes, agissent comme des perturbateurs endocriniens sur les organismes marins et les récifs coralliens.

C'est en prenant conscience de ce phénomène que les deux étudiants en école de commerce décident de fonder Kerbi, pour une alternative plus éthique : "On a fait un effort sur la composition, avec des filtres 100% minéraux". Un produit sain, dans un emballage éco-responsable : "Le tube de crème est en plastique végétal, fait à partir de canne à sucre, et celui du stick est entièrement en carton".

Pas de composants toxiques

Outre la problématique de l'environnement, Lucille et Allan se sont également penchés sur les composants néfastes des produits solaires traditionnels : "Les nano-particules permettent une meilleure pénétration de la crème et un rendu invisible. Mais leur taille fait qu'elles peuvent pénétrer la peau, l'ADN, les cellules". Les produits Kerbi sont donc sans filtres chimiques, sans nanoparticules, enrichis en complexes hydratants - une réflexion particulièrement bienvenue en Bretagne, la région la plus touchée par les cancers de la peau.

Kerbi propose des produits sans filtres chimiques ni nano-particules

Pour le moment, Kerbi propose une crème SPF 50 ainsi qu'un stick waterproof pour les zones sensibles (lèvres, tatouages, cicatrices) et envisage d'élargir sa gamme d'ici l'année prochaine, avec, par exemple, une crème SPF 30. Les créateurs sont également à la recherche de partenariats, notamment avec des clubs de surf ou de voile sur l'ensemble de la Bretagne.

Tous les produits sont disponibles sur kerbi.fr ainsi que dans une trentaine de points de vente en Bretagne et Pays de Loire.