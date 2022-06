La nouvelle éco - La Décarbonerie va aider les PME de Côte-d'Or à réduire leur empreinte carbone

Le dérèglement climatique montre de plus en plus ses effets néfastes entre les canicules et les catastrophes à répétition qui touchent la Côte-d'Or et le monde entier. Pour réduire leur impact sur l'environnement, les entreprises de Côte-d'Or peuvent désormais s'allier dans une décarbonerie.

L'idée d'une décarbonerie est portée par Casimir Pellissier, le PDG de l'entreprise spécialisée dans la construction d'avions de tourisme Robin Aircraft à Darois. Le projet a déjà pris consistance avec la création d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) et il vient d'être incubé par l'Etat dans le cadre de l'appel à manifestations des manufactures de proximité. Ce qui veut signifie que le projet est assez solide pour recevoir un soutien financier de l'Etat. En quoi consiste t'il précisément. Entretien avec Casimir Pellissier.

Casimir Pellissier, PDG de Robin Aircraft à Darois et à l'origine de la Décarbonerie © Radio France - Christophe Tourné

Qu'est ce que c'est une décarbonerie ?

Une décarbonerie, c'est un tiers lieu qui a pour objectif d'aider les PME industrielles à décarboner leurs procédés et leurs process. L'objectif, c'est de réunir au même endroit, des PME industrielles en une société intégrant des start up pour développer des produits innovants pour décarboner, des étudiants pour percer les problématiques techniques des industriels au niveau de la décarbonation, mais aussi de trouver des solutions pour l'amélioration des process.

Concrètement, dans votre entreprise Robin Aircraft, que pourrait-on améliorer ?

Par exemple, aujourd'hui, on utilise de la fibre de verre. Idéalement, on adorerait pouvoir faire des capotages en chanvre. On utilise aussi des produits assez nocifs pour protéger nos pièces en aluminium et on souhaiterait trouver des alternatives, mais pour ça, il faut aussi faire appel à la recherche. Il faut aussi faire appel au tissu académique. Effectivement, les étudiants, mais aussi les organismes mandatés par l'Etat qui permettent de faire de la recherche appliquée aux besoins industriels.

Un avion construit par Robin Aircraft à Darois - Robin Aircraft

C'est compliqué pour une entreprise de réduire son empreinte carbone ?

Je pense que c'est très facile aujourd'hui parce qu'on part avec un gros retard, déjà en raison de l'isolement des PME industrielles. Leurs patrons n'ont pas la puissance d'un réseau qui leur permet de savoir qu'ils ont accès à telle ou telle nouvelle technologie qui leur permettrait d'améliorer l'impact environnemental. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très simple. Simplement, il faut y aller à plusieurs.

Il y a urgence à faire tout ça ?

Oui. Il y a vraiment urgence. Soit on a un sens humain, soit on a des enfants, mais à un moment donné, on se dit qu'est ce qu'on va leur laisser ? Moi, j'ai des enfants en bas âge et j'ai déjà honte de la façon dont on se comporte, de la façon dont on consomme les choses, de la façon dont on les produit. Sauf qu'avoir honte, ce n'est pas un sentiment qui va aider beaucoup. Par contre, se dire qu'il faut que je change les choses fondamentalement et que j'y aille en mettant des moyens, en croyant aussi en la capacité des hommes, des entreprises à changer et à se mettre ensemble pour y arriver, ça s'est positif. Cette décarbonerie, c'est vraiment le symbole de cette union.

Le lieu où sera implantée cette décarbonerie doit lui aussi être un modèle en matière de réduction de l'empreinte carbone ?

Le lieu doit être exemplaire. Il doit, avant tout, permettre de réunir dans les meilleures conditions tous les acteurs, de faire se mélanger les gens d'horizons, de secteurs et de métiers différents, avec des visions différentes pour qu'ils se nourrissent les uns les autres des idées et qu'on puisse progresser ensemble.

Ce bâtiment, vous l'avez trouvé. C'est l'ancienne site d'Apex International qui date des années 2000. Y a t'il beaucoup de travaux à faire ?

Oui, oui. Il y a des travaux, effectivement. Après, on déterminera en fonction de l'appétence des parties prenantes au projet jusqu'à quel niveau on peut investir. Il va falloir que les entreprises participantes s'engagent un petit peu financièrement aussi. C'est là qu'il faut comprendre que les retombées ne sont pas sur des résultats financiers immédiats, mais qu'elles seront plutôt qualitatives à long terme sur les salariés, sur les méthodes, sur le progrès, sur l'innovation et sur quelque chose d'assez collaboratif.

Un lieu exemplaire et un mode de fonctionnement collaboratif

Le site retenu pour installer la décarbonerie est avant tout un lieu pour que les gens s'y retrouvent, mais il doit lui aussi être aussi exemplaire. "L'idée, c'est d'avoir de l'électricité en autoconsommation ou en tout cas de permettant de générer suffisamment d'électricité avec des panneaux solaires ou des systèmes alternatifs. C'est un lieu qui doit être bien isolé, qui doit fonctionner sans climatisation, mais qui doit aussi être confortable, si on veut que les gens viennent et adhèrent au projet" explique Casimir Pellissier.

Le PDG de Robin Aircraft précise aussi, à propos de l'ouverture de la décarbonerie prévue à l'automne 2023, qu' "il y a aussi toute cette période pendant la réhabilitation, durant laquelle nous allons chercher des industriels, les soutiens, des mécènes et on va pouvoir réunir toutes les parties prenantes."

Quant au statut de la société, il illustre, lui aussi, la philosophie de la décarbonerie. "La création de cette Société Coopérative d'Intérêt Collectif était très importante. C'est la base du projet puisque c'est ça qui nous permet de dire voilà, aujourd'hui, si vous voulez participer au projet, devenez sociétaires de cette SCIC avec nous et on va pouvoir avancer sur ce projet."