La nouvelle éco : le gouffre de Padirac produit son propre miel

À seulement deux minutes du Gouffre de Padirac, le rucher Pêle-Miel a installé des ruches d’abeilles noires et récolté 150 kg de miel pour sa première année. L'apiculteur Julien Giscard est l'invité de La nouvelle éco.

L'abeille noire, une espèce rare en danger

Le projet s’inscrit dans une démarche de préservation de cette espèce en danger. Le Gouffre de Padirac souhaitait en effet implanter des abeilles noires sur son terrain. L'apiculteur Julien Giscard a ainsi répondu à l'appel "Je cherchais un endroit très isolé pour pouvoir mettre mes colonies d'abeilles noires loin des autres espèces d'abeilles."

L'abeille noire est une abeille rustique nous dit l'apiculteur "C'est notre abeille endémique. Ca fait des dizaines de milliers d'année qu'elle est présente en Europe de l'Ouest et en France. Elle est assez autonome et se gère très bien toute seule. Elle sait se défendre aussi car elle est un petit peu plus agressive que les autres. C’est une abeille absolument merveilleuse qui malheureusement est en voie d’extinction puisqu’à force de ramener d’autres types d’abeilles en France on l'a hybridée et elle est en train de perdre ses qualités et sa pureté génétique."

Un projet pour préserver l'espèce

Le gouffre qui se situe au milieu des Causses est un territoire idéal pour l'abeille noire "Ce territoire très aride est loin de toute culture et source mellifère d'apiculture moderne, donc seule l'abeille noire est présente." précise Julien Giscard.

Même s'il est difficile d'évaluer le nombre d'abeilles à l'œuvre au Gouffre, 23 colonies ont été implantées. Elles contiennent entre 50 000 et 60 000 abeilles chacune.

Une petite récolte due à la sécheresse

Cet été particulièrement sec n'a pas permis aux abeilles de se nourrir facilement. L'apiculteur précise "Elles ont manqué cruellement de ressources, il n'y avait aucune fleur. Même si elles se sont adaptées, la récolte est légère avec 150 kg de miel mis en pots."

Le miel du Gouffre de Padirac est disponible à l’épicerie fine, au Kiosque.