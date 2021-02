La nouvelle éco : le parc éolien de Marsanne ne fait pas débat, la population investit

Les six éoliennes de Marsanne (Drôme) vont être démontées et remplacées par des machines plus puissantes. Le grand public associé au renouvellement par une campagne de financement participatif a répondu présent.

Les six éoliennes actuelles seront démontées et remplacées par de nouvelles machines

Pour une fois, un parc éolien ne semble pas provoquer de polémique, bien au contraire. L'entreprise Res qui gère le parc de Marsanne près de Montélimar va changer ses équipements actuels pour des machines plus performantes et avait fait appel au public dans le cadre d'un financement participatif. C'est un succès : 250.000 euros ont été collectés. 101 foyers ont participé. Plusieurs à hauteur de l'engagement maximum qui était à 5.000 euros.

Selon Noé Froissart, responsable de projet chez Res, cet engouement s'explique : il s'agit d'un placement intéressant, qui rapporte 6%. Alors que peu de solutions d'épargne sont capables d'apporter un tel rendement. Par ailleurs, ces éoliennes ont toujours été plutôt bien acceptées localement et investir dans le projet de renouvellement est un moyen d'associer un peu plus la population à la gestion de son environnement. Ces machines sont en place depuis 2008. Elles sont bien insérées dans le paysage. Il y a même des balades commentées au pied des éoliennes avec l'office de tourisme. Les futures éoliennes permettront de produire 2 fois plus d'électricité qu'actuellement. Le démontage et le remontage se dérouleront en 2023/2024. Montant total de l'investissement : 40 millions d'euros.

Noé Froissart était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

