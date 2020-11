La nouvelle éco : les filières de formation environnementale ont la cote

L'institut national polytechnique (INP) de Toulouse propose depuis sept ans une formation sur les transitions sociétales avec un fort focus sur l'environnement : le Master Eco-ingénierie. Cette rentrée, la promotion a doublé et les candidatures ont augmenté de 200%.

L'INP de Toulouse propose depuis sept ans un Master Eco-ingénierie, qui forme des étudiants à la transition que connait la société, dans tous les domaines avec un fort focus sur les transitions environnementales. Roman Teisserenc, enseignant à l'Ensat (école nationale supérieure agronomique de Toulouse) est le responsable pédagogique de cette filière. "Avec la Covid, les gens se posent la question du sens de leur métier et de l'impact de leur métier. On a beaucoup d'anciens de l'aéronautique qui veulent se reconvertir". Dans la promotion, se trouvent divers profils âgés de 21 à 50 ans, de la formation initiale ou continue, issus des bureaux d'études, des mines ou de l'aéronautique. Les femmes sont légèrement plus nombreuses. Une fois le cursus terminé, les étudiants travaillent aussi bien dans la gestion des RH, la gestion financière ou les métiers liés au changement climatique.

"La crise de la Covid-19 est un exemple parfait de problématique systémique. Un virus microscopique peut mettre à mal l'ensemble de l’économie mondiale. On forme les étudiants à cette incertitude et à ce risque, qu'est-ce qui peut faire basculer le système dans autre chose." — Roman Teisserenc