La nouvelle éco : les habitants d'Occitanie de plus en plus sensibles au tri des déchets

Trois habitants d'Occitanie sur dix qui sont plus sensibles au tri des déchets, c'est "un aspect positif de la crise" pour Jean-Christophe Didio, le directeur territorial Occitanie et Nouvelle Aquitaine de Suez Recyclage et valorisation. Dans la région, Suez à l'occasion de la semaine européenne des déchets, a mené une étude réalisée par Market Audit, pour évaluer les comportements des habitants vis à vis de leur consommation et vis à vis de leur production de déchets.

Un habitant sur deux méconnaît les règles de tri des déchets

Le bilan est assez encourageant donc avec 29% des personnes interrogées qui disent avoir modifié leurs pratiques de tri, sachant que les plus jeunes ont encore été davantage impactés(44 % des 18-24 ans et 37 % des 25-34 ans).

Le point noir, c'est que le mode d'emploi est encore trop insuffisamment maîtrisé par quasiment la moitié de la population interrogée. "Ce sont des choses qui sont encore un petit peu compliquées", reconnaît volontiers Jean-Christophe Didio. Les consignes de tri des déchets restent variables d'un territoire à l'autre. Elles doivent être harmonisées à l'horizon 2023.

