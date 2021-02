La Nouvelle Éco : les transports Lebrun se convertissent au biocarburant

C'est à la demande de ses principaux clients que l'entreprise de transports Lebrun a décidé de sauter le pas. De nombreuses maisons de Champagne, qui font appel au service de la société, comme Veuve Clicquot Ponsardin, ont convaincu la direction de convertir une partie de sa flotte.

Ainsi, depuis le début du mois, une quinzaine de nouveaux camions parcourent les routes de la Champagne en utilisant du biocarburant issu du colza. "L'objectif de notre entreprise, à terme, est d'atteindre 50% de notre flotte", ambitionne Matthieu Lebrun, le directeur des transports Lebrun.

Du carburant champenois à la pompe

Pour "verdir" son bilan, l'entreprise a dû investir un peu plus qu'à l'habitude pour acheter ses nouveaux camions : "Ça représente un surcoût de 10 % à l'achat et après, au niveau du coût d'exploitation, on a 6 à 7% de surcoût". Et si le prix du carburant est aligné sur celui du gasoil, le camion "bio" en consommera un peu plus.

Pour permettre de réduire les émissions de CO2 de 60%, la société a opté pour un biocarburant produit localement : "Le colza est marnais et transformé dans l'Aube. On fonctionne en circuit court vu que la distance d'approvisionnement n'est que de 100 km", explique le directeur.

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17 tous les jours sur France Bleu Champagne-Ardenne.