La nouvelle éco : "Magic Lombric", le lombricomposteur amiénois pour recycler ses biodéchets en appartement

Un jeune couple d'Amiénois, Sébastien Gosse et Fanny Zorino, ont mis au point un lombricoposteur d'appartement. Il permet de valoriser ses épluchures de légumes et vieilles coquilles d'oeuf directement dans sa cuisine.

Valoriser ses déchets organiques directement dans sa cuisine. C'est ce que propose Planet Compost, une jeune entreprise basée à Amiens. Ses deux co-fondateurs, Sébastien Gosse et Fanny Zorino, ont en effet mis au point un lombricomposteur - un composteur qui utilise des vers - pour appartement. Il est disponible à la vente depuis janvier 2022.

France Bleu Picardie : à quoi ressemble ce lombricomposteur d'appartement ?

Fanny Zorino : Il a été développé pour être intégrable sous un meuble de cuisine, a une forme plutôt ovale et existe en deux coloris : noir et vert olive. On peut également y intégrer des roulettes pour le déplacer plus facilement, et il se distingue en plusieurs bacs. Le modèle en trois bacs mesure 75 cm et celui en deux bacs 65 cm. Nous recommandons de prendre le modèle deux bacs pour une famille d'une à trois personnes, et le modèle trois bacs pour une famille de trois à six personnes.

Comment le met-on en route ?

Dans un premier bac, vous allez installer une litière à base de carton et y mettre vos vers de compost. Pour commencer, 250 grammes de vers est amplement suffisant. Ensuite, vous pouvez y mettre vos premiers déchets organiques de cuisine. Une fois que vous aurez complété ce premier bac, vous pourrez intégrer un second bac au-dessus, pour apporter de la nourriture fraîche. Il faut laisser le compost arriver à maturation dans le premier bac, pour que les vers remontent naturellement. Au bout d'un mois et demi environ, ces vers vont être de plus en plus productifs. Ils peuvent intégrer en une journée l'équivalent de leur poids.

Que doit-on donner à manger aux vers ?

Vous pouvez mettre tous vos déchets de cuisine, comme les épluchures de fruits, de légumes, le marc de café ... les vers en sont très friands ! Vous pouvez également mettre des coquilles d'œufs broyées ou encore des rouleaux de papier toilette découpés en petits morceaux. Mais il y a certains aliments à proscrire : la viande et le poisson, les laitages, l'huile, l'échalote et l'ail.

Et ça ne génère aucune odeur ?

Aucune ! Grâce à un système d'aération des bacs, le lombricoposteur est inodore.

Quand peut-on commencer à récupérer l'engrais issu du compostage ?

L'engrais issu du compost solide peut être récolté au bout de quatre à six mois. L'engrais liquide, ou lombrithé, peut être récupéré à partir de 3 mois. Vous pourrez l'utiliser pour agrémenter vos plantes, les rempoter.

Finalement, quels sont les avantages du lombricompostage ?

Le plus gros avantage, c'est de récolter de l'engrais gratuitement, pour valoriser des déchets qui, normalement, sont gérées par des transports qui génèrent du CO2 et qui vont être ensuite incinérés ou enfouis dans les sols. C'est donc une bonne façon de participer à la protection de l'environnement. En plus du compost classique, le lombricompostage a comme vertu de générer de l'engrais liquide. Mais attention, il faut bien le mélanger avec de l'eau, parce qu'il s'agit d'un désherbant à l'état pur. Mais mélangé avec de l'eau, il se transforme en bon fertilisant pour vos plantes. De plus, une loi va entrer en vigueur à partir du 31 décembre 2023, et qui va obliger à trier ses déchets de cuisine à la source.

C'est donc une démarche écologique. Votre lombricomposteur respecte-t-il lui aussi l'environnement ?

Il est conçu et fabriqué en France, à Halluin près de Lille, en matières recyclées. Le modèle en noir est notamment fabriqué à partir d'anciens caddies de supermarché.

