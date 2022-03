La nouvelle éco : Ma Boutique alternative, un magasin montpelliérain écoresponsable né du Covid-19

Après avoir été licencié, à cause du Covid-19, du commerce dans lequel il travaillait, Nicolas Pivot a ouvert son propre magasin : Ma Boutique alternative. Une boutique qui propose des articles écoresponsables et en circuit court. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

En décembre 2021, Nicolas Pivot s'est mis à son compte : il a ouvert son magasin, à Montpellier, en décembre 2021. Il s'appelle Ma Boutique alternative et vend des articles écoresponsables et les plus locaux possible. Ce changement de vie est arrivé suite à un licenciement, dû au Covid-19. Interview.

Qu'est-ce qui vous a fait passer de La Chaise Longue, un magasin situé dans le centre commercial du Polygone, au magasin Ma Boutique alternative?

D'abord : un licenciement. J'ai dû fermer mon magasin juste après la deuxième vague de confinement. Et je me suis dit : pourquoi ne pas rebondir sur quelque chose qui m'appartient? Toujours dans le commerce, comme j'ai 28 ans d'ancienneté dans ce métier. Et c'est vrai que La Chaise longue avait développé un rayon écoresponsable qui me plaisait énormément... Et le 3 décembre, j'ai donc pu ouvrir cette boutique qui me tient à cœur.

Pourquoi aviez-vous été licencié, précisément?

Le problème, c'est la trésorerie. Quand on est fermé trois mois dans l'année, et qu'en plus le mois de novembre, on vous demande de fermer à nouveau, que le mois de février aussi parce que les centres commerciaux doivent fermer... C'est très difficile. Donc le groupe La Chaise longue a commencé à plier un peu certains magasins. Le mien, qui coûtait très cher au Polygone, a été supprimé.

Aujourd'hui, vous vendez, par exemple, des plaids fabriqués à partir de bouteilles en plastique, des culottes menstruelles ou encore des cahiers de coloriages en tissu qui s'utilisent avec des feutres lavables. Pour vous, l'écologie, ça commence par acquérir ce genre d'articles?

Oui, c'est déjà ça! Et ce qu'il faut, nous, c'est respecter une éthique : écoresponsable, durable, avec le moins de déchet possible et le plus de circuits courts possible...

Travaillez-vous avec beaucoup de fournisseurs montpelliérains?

Je dirais que c'est entre 10 et 15 %.

Est-ce compliqué de trouver des fournisseurs en circuit court?

Non. On a un panel assez important... Après, sur Montpellier, c'est plus difficile. Il y a moins de sociétés, moins de fournisseurs... Montpellier est quand même plus tourné vers le tourisme que vers le secteur commercial.

Pour les articles qui viennent d'un peu plus loin, faîtes-vous attention à l'empreinte carbone?

Ah oui, absolument! Par exemple, j'ai eu un souci parce que je voulais faire absolument des foutas. Le plus proche que j'ai trouvé : c'est la Belgique... Mais la Belgique, c'est quand même moins loin que la Turquie, ou l'Égypte. Et pour moi, ça donne vraiment du sens d'avoir ce genre de produits... En sachant que c'est fait main, que ce sont des produits naturels... En coton et en lin.

Votre engagement ne s'arrête pas là : vous faîtes aussi partie d'un réseau de boutiques "vertes". Comment ça marche?

C'est l'application Milpa, qui regroupe des boutiques écoresponsables. À chaque fois que vous achetez dans un magasin membre, vous avez une réduction automatique sur votre compte bancaire.