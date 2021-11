La nouvelle éco : moins consommer en fabriquant ses propres vêtements, le pari de Trocabi pour le Green Friday

Ce vendredi, c'est le c'est le "Black Friday, la grande journée (et le début d'un grand week-end) de soldes, avec de nombreuses promotions chez les commerçants. Une journée aussi symbole d'hyperconsommation. Dans ce contexte, des associations, mais aussi des boutiques bretonnes proposent une alternative écologique et responsable : le Green Friday.

Donner une troisième vie aux vêtements

C'est le cas d'Envie 35, qui s'est associée avec plusieurs boutiques rennaises, dans le contexte de la semaine européenne de réduction des déchets, pour proposer des atelier réparation, ou encore couture. L'idée, créer soi-même des vêtements à partir de vieux habits. Chez Trocabi, un dépôt-vente de vêtements de seconde main installé à Rennes, étaient organisés ce mercredi et ce jeudi des ateliers pour confectionner des vêtements, portefeuilles, ou encore des sacs, à partir de chutes de tissu ou d'anciens habits.

On sent qu'on a utilisé quelque chose qui était au rebut

"Donner une deuxième vie aux matières premières plutôt que de partir de matières premières", résume Christine, affairée sur sa machine à coudre, inscrite dès qu'elle a entendu parler du projet. A côté de la sexagénaire, Maurane, qui supervise la confection d'un tote-bag, un sac en tissu. "Il y a des chutes qui étaient dans les stocks depuis quelque temps. Et sinon, le reste, ce sont des articles qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils étaient trop abîmés ou pas de saison, etc. Et puis, du coup, ce que mes responsables ont permis de mettre de côté pour ces réalisations."

Et cela attire de plus en plus de clients du dépôt vente, selon sa responsable Annie Gossman. "On a de plus en plus de gens qui qui ont envie de participer et qui sont intéressés par donner une seconde chance à leurs anciens tissus ou anciens vêtements", confirme-t-elle. "Au moins, on sent qu'on a utilisé quelque chose qui était au rebut", se satisfait Christine, contente de participer à une opération qui refuse la "surconsommation de produits neufs", comme le Black Friday.