La nouvelle éco : la société dijonnaise Sinéo continue de se développer

Malgré deux confinements, et un couvre-feu, la société dijonnaise Sinéo spécialisée dans le lavage écologique d'automobiles continue de s'étendre. Avec trois sites sur la Bourgogne-Franche-Comté (Dijon, Dôle et Besançon), Sinéo compte en 2021 vingt-cinq salariés dont une vingtaine en insertion.

Créée en 2011, la société dijonnaise Sinéo s'est tout de suite fait remarquer par son activité : le lavage écologique d'automobiles. Le concept : un lavage sans eau (d'où son nom Sine O) avec des produits écologiques fabriqués en France. " La majorité du temps, on nettoie les voitures sans eau", affirme Fabrice Consolaro, " mais quand on a vraiment besoin d'une qualité de lavage irréprochable, notamment pour les véhicules neufs, on utilise la haute pression."

55 000 voitures nettoyées en 2020

La clientèle de Sinéo se décompose en trois catégories : les professionnels c'est à dire les concessionnaires, les flottes d'entreprises et une petite part de particuliers. En moyenne, les trois sites de lavages (Dijon, Besançon et Dôle) voient passer chaque semaine un millier de véhicules. Il arrive aussi aux vingt-cinq salariés de la société de faire de la petite réparation : "selon la demande de nos clients, on va vérifier la pression des pneus, le gravage des vitres, ou ce que l'on appelle la mise à la route," ajoute Fabrice Consolaro.

Des salariés éloignés de l'emploi

L'autre concept de Sinéo, c'est de faire travailler des salariés en insertion. La grande partie des employés sont éloignés de l'emploi, travailleurs handicapés, ont plus de 50 ans où sont des jeunes sans diplômes.

Des projets à venir

Malgré la succession de deux confinements et d'un couvre-feu et l'incertitude économique, Fabrice Consolaro a pour projet de développer son activité à Dôle, et de lancer des travaux importants dans son local de Dijon. ; "il faut des chefs d'entreprises qui investissent sinon le pays ira bien mal", conclu le chef d'entreprise dijonnais.

