La nouvelle éco : Sweep, la start-up de Mauguio qui aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone

Sweep s'attaque à l'empreinte carbone des entreprises. Cette start-up de Mauguio (Hérault), créée en juin 2020, a créé un logiciel pour les aider à maîtriser leurs émissions carbone. Interview avec Yannick Chaze, l'un des cofondateurs de l'entreprise.

Quelles sont les sources d'émission carbone des entreprises ?

En général, c'est fortement lié à la consommation énergétique. Je pense aux chaudières qui chauffent les bâtiments ou à la production d'électricité. On a aussi pas mal d'émissions carbone liées à la manufacture.

Ensuite, il ne faut pas oublier que le bilan carbone sort du périmètre de l'entreprise. Il faut remonter toute la chaîne et s'intéresser aux fournisseurs. Je vous donne un cas concret. Par exemple, pour la fabrication d'un produit, il va y avoir toute la partie extraction des métaux et des minerais, le transport de ces métaux, leur nettoyage, etc... Et donc, toute cette partie en amont doit être prise en compte pour dresser le bilan carbone du produit fabriqué.

N'est-ce pas fastidieux, pour une entreprise, de remonter jusqu'au début de la chaîne ?

Exactement. Aujourd'hui, le vrai problème auquel sont confrontées les sociétés, c'est l'accès à ces informations. Via notre logiciel, on essaie de donner les moyens techniques d'aller chercher ces informations.

Les entreprises doivent-elles rentrer un certain nombre de données ou gérez-vous tout ?

On peut automatiser l'intégration de ces données et ainsi voir l'évolution du bilan carbone dans le temps.

Sur quels chiffres vous basez-vous ?

En général, les sociétés détiennent des données d'activité. Ça va être par exemple, les factures d'électricité, d'achats, des consommations en interne des bâtiments. Ces données sont généralement centralisées dans un système d'informations. Et donc, les entreprises peuvent envoyer ces données directement vers Sweep. Et nous, on pourra, par exemple, convertir la quantité d'électricité en quantité de carbone émis.

Les quatre cofondateurs de l'entreprise Sweep - Sweep

Certains de vos clients ont-ils déjà réduit leurs émissions carbone ?

Vu que la société est plutôt jeune, pour l'instant, on ne le voit pas. Les entreprises commencent à mettre en place leur stratégie de réduction. Et il faut plusieurs années pour mesurer une réduction d'émissions carbone.

Quel est le profil de vos clients?

Nous ciblons particulièrement les grands comptes dans la mesure où on pense que c'est là où on peut avoir le maximum d'impact.

Vous venez de réaliser une importante levée de fonds, à quoi va-t-elle servir ?

On va surtout recruter sur beaucoup de postes, notamment des développeurs, des managers et des vendeurs. À noter que nous avons le label B Corp, une certification qui repose sur plusieurs critères, notamment le respect de l'équité salariale, de l'inclusion ou de la gestion de notre impact environnemental.