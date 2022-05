Un Amiénois s'est lancé le défi de rendre le "minage" de crypto-monnaies plus vert. Plus écologique parce que pour miner, il faut des ordinateurs surpuissants qui tournent 24h/24. Des machines qui produisent la chaleur qu'il veut valoriser en chauffant des bâtiments.

La nouvelle éco : un "mineur" de crypto-monnaies amiénois veut en faire une pratique plus "verte"

Lors que l'on rentre dans la pièce où neuf ordinateurs, en plein travail de "minage" de crypto-monnaies, la température monte d'un cran. Il faut dire que des machines équipées de cartes graphiques surpuissantes, ça chauffe ! C'est tout l'intérêt du projet de Julien Decouture, un Amiénois spécialisé, à la base, dans les panneaux photovoltaïques. Avec l'électricité produite par ses panneaux et la valorisation de la chaleur de ses machines, il ambitionne de chauffer des immeubles résidentiels, des bureaux ou même des piscines municipales. Une boucle vertueuse pour l'environnement selon lui.

"La problématique maintenant, c'est que les banques nous cataloguent comme crypto-monnaies et c'est très difficile de trouver des investisseurs alors qu'à l'origine, c'est un vrai projet écologique. Les crypto-monnaies, ce n'est pas ce que l'on veut mettre en avant", explique Julien Decouture.

📻 Réécoutez l'interview de Julien Decouture, "mineur" de crypto-monnaies sur France Bleu Picardie

Julien Decouture est mineur de cryptomonnaies à Amiens. Il veut faire en faire une pratique écologique Copier

Neufs ordinateurs "au travail" dans les locaux de l'entreprise de Julien Decouture à Amiens. © Radio France - Bastien Thomas

A toute heure de la journée, Julien et ses équipes scrutent attentivement les cours des crypto-monnaies. © Radio France - Bastien Thomas

"Miner" de la crypto-monnaie, c'est quoi ?

Il n'est question ici de sortir la pioche, mais de valider des transactions financières sur internet, via des portefeuilles numériques et des nouvelles devises comme le BitCoin par exemple. À l'image d'une banque, le mineur valide une transaction et récupère des frais à chaque validation, un peu comme lorsque l'on va payer chez un commerçant avec notre carte de crédit.