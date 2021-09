La Nouvelle Eco : Un nouveau projet baptisé l'EnTrePôt à Avignon pour supprimer tout emballage alimentaire

L'idée a muri au sein de l'épicerie vrac Le Petit Pot à Avignon et un financement participatif est lancé en ligne depuis le 1er septembre ? « L'enTrePôt c’est une plateforme de conditionnement », explique Celine Laplanche, la fondatrice du Petit Pot qui porte le projet, « conditionnement de produits qui sont bios, locaux et surtout zéro déchets. L’idée c’est d’aller chercher directement chez les producteurs, du riz, des pâtes mais aussi de l’huile d’olive par exemple, avec des _grands contenants qui sont lavables et qui sont réutilisable_s. On amène tout cela sur notre plateforme et on les conditionne ensuite dans des contenants qui sont adaptés à nos clients.

Nos clients cela peut être les cantines scolaires, restaurants mais aussi les épiceries vrac. Donc en fonction du client on va mettre ces produits soit dans des silos directement par exemple pour les épiceries, soit dans des bac un peu plus petits. Et puis ensuite une fois qu’on les a livrés chez notre client et qu’ils sont vides, _on les récupère et on les nettoie_. Nous nous sommes fixés un périmètre en cercle autour de 200 kilomètres à partir du site avignonnais de l'Entrepôt. L’idée c’est vraiment de faire du zéro déchet, de la fourche à la fourchette. »

Un financement participatif est lancé sur le site Miimosa pour souhaiter récolter la somme de 8000 euros nécessaires à l’achat des caisses sous la formule ‘’Adopte une caisse’’. Les donateurs auront leur nom gravé sur une des caisses précise l’équipe de l’EnTrePôt. Et si jamais la cagnotte atteignait 40 000 euros, le bâtiment de l’EnTrePôt pourrait aussi être climatisé pour une température constante à 12 degrés.