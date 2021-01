La nouvelle éco : un petit clic pour le beau projet de recyclage de Rovalterre à Romans-sur-Isère ?

L'association Rovalterre de Romans-sur-Isère part à l'assaut du prix de la fabrique Aviva. L'assureur récompense chaque année plusieurs projets écologiques et solidaires. Rovalterre collecte des bio-déchets dans les cantines, les restaurants, les fleuristes et en fait du compost sur une plateforme à Bourg-de-Péage. Selon le président et co-fondateur de Rovaleterre Frédéric Schyrr, cette activité a de l'avenir parce que pour les particuliers et les professionnels il sera bientôt obligatoire de trier les bio-déchets. En 2024, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il sera interdit de les jeter à la poubelle. Pour que Rovalterre puisse se développer et en décrochant le prix de la fabrique Aviva, il suffit de voter pour ce projet à partir de mardi 12 janvier. Cela permet de déterminer une note qui compte pour 40%. Ensuite , l'association présente son projet à Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et si elle fait partie des 3 meilleurs dossiers régionaux, elle remporte 60 000 € et peut candidater pour le prix national doté de 100 000 €.

Frédéric Schyrr était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Frédéric Schyrr dans "la nouvelle éco" Copier

L'équipe de Rovalterre - Frédéric Schyrr

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?