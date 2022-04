La nouvelle éco : une habitante de Villefranche-de-Lauragais lance "les savons de Nana"

C'est encore une histoire de reconversion post-Covid. Pendant le premier confinement au printemps 2020, Anaïs Albert une Toulousaine partie vivre avec son mari graphiste et ses deux enfants à Villefranche-de-Lauragais s'adonne à sa nouvelle passion : fabriquer elle-même des savons. Une amie lui a parlé des méthodes traditionnelles et elles font leurs preuves : son fils souffre de problèmes de peau, de l'eczéma sur les paupières. Il ne supporte aucun gel douche ou savon de la grande distribution. Mais ses savons maison font merveille.

Anaïs, cuisinière de formation, se lance dans une fabrication frénétique et en distribue à son entourage. Elle s'amuse même avec les couleurs et les paillettes. "J'ai décidé de sauter le pas vers la professionnalisation pour écouler mes stocks et par conviction philosophique", explique t-elle. Son mari l'aide à concevoir un site marchand, elle ouvre des comptes Instagram et Facebook. Et elle s'est équipée avec un laboratoire en bonne et due forme, après voir suivi une formation sur la réglementation européenne : "cela peut être dangereux de fabriquer des savons à la maison, il faut mélanger un corps gras avec un produit basique comme de la soude caustique, il faut un matériel adapté", détaille Anaïs Albert.

"Les savons de Nana" seront ce dimanche 3 avril dans une boutique éphémère, grand rue Nazareth.