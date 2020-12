La nouvelle éco : une pépinière du Nord-Finistère mise sur les sapins durables

Des sapins de Noël fraîchement coupés, il n'y en a point dans la Pépinière du Bord de Mer, située à deux pas de la plage de Penfoul. Les deux co-gérants, qui ont repris l'entreprise en 2016, ne vendent que des arbres vivants. Qu'ils peuvent entretenir toute l'année moyennant 12 euros.

Economique et écologique

Pour Corentin Arzur, "l'idée c'était de ne plus voir les sapins dans les fossés au mois de janvier ou dans les déchetteries, d'aller dans une démarche durable sur le sapin de Noël, c'est dans l'air du temps..." A la fois économique et écologique, la formule a eu du mal à convaincre les premières années, mais aujourd'hui les clients sont prêts, constate son associé Jean-Baptiste Le Meur : "on voit qu'il y a une demande, une dame nous a même dit qu'elle voulait arrêter de faire un sapin de Noël et que ça lui avait redonné l'envie d'en faire un, donc c'est génial !"

Après les fêtes, la pépinière remet les pots en terre et les rempote si besoin. Les familles avec enfants apprécient de revenir en été pour visiter leur sapin. Chaque arbre est soigneusement étiqueté avec son petit nom ou celui de son propriétaire. "L'autre jour une dame m'a appelé pour me demander si Georges était toujours là. Malheureusement je crois que Georges est décédé", sourit Jean-Baptiste Le Meur.

C'est le problème des sapins vivants : ils sont fragiles et détestent la chaleur. Ces arbustes ont besoin d'un peu d'attention et de beaucoup d'eau pour revenir en pleine forme l'année suivante.

Si on s'en occupe mal, il va finir dans un sale état !

ECOUTEZ le pépiniériste Jean-Baptiste Le Meur Copier

Il faut accepter l'idée d'avoir un sapin un peu différent. "C'est une autre démarche, reconnaît Corentin Arzur. Il faut changer sa vision du sapin de Noël. On n'est plus sur l'esthétique et le consommable, mais sur du vivant qui va durer dans le temps."

La Pépinière du Bord de Mer a reçu mercredi 2 décembre un arrivage d'une centaine de sapins finistériens (nés à Scaër). Des conifères prêts à durer bien au-delà des fêtes de fin d'année.

La Pépinière du Bord de Mer. Penfoul, 29840 Landunvez. Tél. : 06 89 17 21 75.