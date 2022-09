La nouvelle vie de la Croisette à Cannes, un réaménagement total

Deux grands noms : l'atelier d’Urbanité Roland Castro et l’agence internationale d’architecture Snøhetta vont refaire la célèbre Croisette à la demande de la Ville de Cannes. C'es le plus grand projet de rénovation de l'avenue depuis un demi-siècle. Rénovation sur et sous la surface.