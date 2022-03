Nouvelle éco : à Grabels, des cadres de VTT en acier, un matériau résistant et respectueux de l'environnement

Jordan Colin et Sylvain Fusillier ont lancé Madnes Bicycles, à Grabels (Hérault) à l'été 2021. Tous les deux conçoivent et fabriquent des cadres de VTT fabriqués en acier. Un matériau choisi pour sa résistance et son faible impact environnemental. Interview avec les deux cofondateurs.

L'un de vos messages, c'est que les cadres que vous créez sont durables. Comment les fabriquez-vous ?

Sylvain Fusillier. Ils sont fabriqués à partir de tubes et de plaques en acier. L'acier, il est beaucoup moins énergivore en terme de production que l'aluminium ou le carbone. Il est recyclable à l'infini. Un vélo carbone, c'est du carbone dans du plastique en gros. Et une fois que le cadre est fissuré ou bien qu'on a envie de s'en débarrasser, il part à la poubelle.

Jordan Colin. Quand on pense vélo acier, on pense vélo lourd. C'est la première chose que les gens nous disent quand on dit que le vélo est en acier. Pas du tout. En fait, au niveau poids, on est pareil qu'un vélo alu et on se rapproche même d'un vélo carbone.

S.F. Et il y a aussi une autre raison, c'est que le matériau acier, il va avoir une résistance à la fatigue qui est beaucoup plus importante. Nous, c'est des vélos qui sont très sollicités parce que c'est des VTT qui sont faits pour des sauts, des descentes, etc. On a remarqué que les vélos en aluminium, par exemple, au bout de 5 ans, ils finissent par se fissurer et on ne peut plus les utiliser. On est obligé de les jeter.

Vos VTT sont recyclables ?

S.F. Oui, à part bien sûr la peinture. Mais le vélo, une fois qu'il est en fin de vie, on le met à la benne ou à la ferraille : l'acier peut être recyclé sans aucun problème.

Vous fabriquez dans l'Hérault et vous vous dîtes 100% Made in France. Pourtant, cet acier, il vient de Suède et d'Angleterre.

J.C. Si on pouvait se fournir en France, on le ferait volontiers. Mais actuellement, on ne trouve pas de fournisseurs qui fournissent ce genre de matériau pour les cycles.

Peut-on seulement vous commander le cadre ou le VTT en entier ?

J.C. Pour le moment, on fournit le cadre et l'amortisseur parce qu'en terme de stockage et d'investissement de départ, on ne peut pas fournir de vélos complets. Et c'est surtout aussi un problème d'approvisionnement de pièces. Parce qu'en ce moment, il y a une énorme pénurie dans tout ce qui est dérailleur, chaîne, fourche, etc.

S.F. En fait, quasiment toutes les pièces de vélo viennent de Chine ou de Taïwan. Il y a des problèmes de transport et de production avec le Covid-19. Et le problème, c'est que tous les fournisseurs chinois vont privilégier la fourniture aux grandes marques.

Vous avez créé votre entreprise l'été dernier. Êtiez-vous déjà dans le VTT ?

J.C. On a toujours baigné là-dedans. À 14 ans, on a créé notre premier prototype. Ce qui a été le déclencheur c'est le licenciement de Sylvain, fin 2020. Il travaillait dans l'aéronautique. Et c'était un licenciement économique lié au Covid-19. Comme le vélo était en plein boom, on s'est lancé.