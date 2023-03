La pêche à la truite ouverte mais le niveau des cours d'eau inquiète les pêcheurs de l'Hérault

La pêche à la truite est ouverte à partir de ce samedi 11 mars pour les 16 000 pêcheurs de l'Hérault. Mais les cours d'eau du département sont bas à cause du manque de pluie depuis septembre. Notamment celui de l'Orb, la Lergue ou la Vis où la pêche à la truite est courante.

Inquiétude des pêcheurs

L'ouverture de la saison de la pêche à la truite rime donc avec inquiétude cette année pour François Nicole, chargé de développement à la Fédération de pêche de l'Hérault.

"On a peur de ne plus avoir d'eau à un moment donné, peur de perdre tous les efforts faits par les pêcheurs depuis longtemps. Cela fait une vingtaine d'années que la Fédération de pêche et les associations de pêche ont entrepris un travail de fond. C'est à dire récupérer des poissons sauvages pour les élever en pisciculture puis les faire se reproduire. Pour ensuite réintroduire des poissons qui ont une certaine rusticité et qui vont tenir dans nos cours d'eau. On en est arrivé à quelque chose d'intéressant ces dernières années une recrudescence des populations. Mais maintenant voilà on s'inquiète de cette sécheresse qui peut tout anéantir." Les pêcheurs attendent donc "une éventuelle pluie comme on a pu avoir l'an dernier."