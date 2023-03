La pêche à la truite s'ouvre, la sécheresse inquiète

En Ardèche, le Doux et la Cance, dans le Nord du département, ont déjà été classés en alerte sécheresse par la préfecture. Les pêcheurs s'inquiètent quand ils voient le faible débit des cours d'eau. Au bord de la Cance, qui traverse la ville d'Annonay, Patrick Pachot, trésorier de l'association de pêche du secteur, constate que "le débit actuel, c'est celui que l'on a au 15 juillet d'ordinaire, et on n'est même pas le 15 mars."

Des truites, il y en a malgré tout, parce que la truite présente naturellement dans les rivières d'Ardèche est adaptée explique Patrick Pachot : "depuis 1997, notre association ne déverse plus d'alevins de truite fario. On laisse faire la nature, avec la souche locale qui est une souche méditerranéenne, originaire des Cévennes, habituée à ces sécheresses à répétition et qui a le plus de résilience. Après, il ne faut pas exagérer. Avec les années que l'on vit, il va falloir sérieusement se poser la question du partage de la ressource en eau."

Trois truites par jour et par pêcheur seulement

La reproduction des truites est quand même gênée par le manque de crues d'automne et les faibles débits d'eau.

Le règlement est donc plus strict pour les 21.000 pêcheurs ardéchois cette année : ils ont le droit de prélever 3 truites par jour seulement, moitié moins que l'an dernier, et ils doivent utiliser des hameçons simples sans ardillon pour ne pas blesser les petits gabarits qu'ils relâcheront dans l'eau.

Si elle ne déverse plus de truites fario, l'association déverse traditionnellement des truites arc-en-ciel, sur les secteurs où il n'y a quasiment plus de reproduction, juste pour le début de saison. Mais "c'est la première fois en 30 ans que nous annulons des déversements de ces truites arc-en-ciel sur trois petits ruisseaux de piémont qui répondent à la demande de petits villages autour d'Annonay, parce qu'il n'y a pas assez d'eau" note Patrick Pachot.

La Deûme, qui traverse aussi Annonay en Ardèche, a un débit plus faible aussi que d'habitude pour l'ouverture de la pêche à la truite © Radio France - Nathalie Rodrigues

Ce contexte n'enlèvera pas le plaisir de pêcher pour Jules, 27 ans : "il y a des rivières plus ou moins touchées. On va faire en fonction, voir si le poisson répond. J'aimerais pêcher sur le ruisseau de mon enfance, et pour l'instant, il y a de l'eau, donc on prie! Dans tous les cas, on sera au bord de l'eau, on sera bien." Mais "ça fait peur" dit-il de voir nos cours d'eau s'assécher, "on se demande quel sera l'avenir de nos rivières. Et qui va y prêter attention si ce ne sont pas les pêcheurs ?"