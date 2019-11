La pêche à pied interdite sur tout le littoral de Loire-Atlantique

À cause des fortes pluies de la nuit de mardi à mercredi, la pêche à pied est interdite jusqu'à nouvel ordre sur tout le littoral de Loire-Atlantique.

Loire-Atlantique, France

La préfecture interdit la pêche à pied sur tout le littoral de Loire-Atlantique et ce jusqu'à nouvel ordre. En effet, à cause des fortes pluies dans la nuit de mardi à mercredi, les eaux usées ont débordé à plusieurs endroits du département et elles se sont déversées dans la nature.

Interdiction jusqu'à ce que les résultats des analyses soient bons

Par précaution, pour éviter aux particulier de consommer des coquillages qui contiendraient des bactéries, la pêche à pied de loisir est donc interdite en attendant le résultat des analyses.

Cette interdiction ne concerne par les professionnels qui ont des moyens de purification des coquillages.