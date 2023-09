La pêche interdite jusqu'à nouvel ordre sur la retenue du barrage de Miallet en Dordogne

Venu en voisin de Saint-Saud-la-Coussière, Gérard ne peut que se rendre à l'évidence en regardant l'échelle de mesure installée sur la rive. Le niveau de l'eau du barrage de Miallet, au nord de la Dordogne, se situe 20 cm en dessous de la côte d'alerte. "Aujourd'hui pas la peine de prendre des bottes pour aller en rivière, ça ne sert à rien" se désole ce passionné. "Donc dans le secteur, je ne connais pas d'autre plan d'eau comme celui-ci pour la pêche".

Le Département de la Dordogne a en effet pris la décision ce jeudi 7 septembre d'interdire la pêche jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble de la retenue de Miallet, site départemental. "Le soutien à l’étiage de la Dronne et de la Côle, combiné à une absence de précipitations nécessaires au remplissage du barrage de Miallet, ont entraîné une diminution du niveau de l’eau de la retenue", explique-t-il dans un communiqué. La capacité maximale du barrage frôle les cinq millions de m3 quand elle est pleine, aujourd'hui, elle en contient moins de deux millions.

Le niveau de la retenue d'eau de Miallet a bien baissé ces dernières semaines © Radio France - Emmanuel Claverie

Réguler le niveau de la Dronne

Car la retenue artificielle a été créée en 1993 pour soutenir le niveau des cours d'eau et le milieu pendant la période estivale, mais également pour permettre l'irrigation, rappelle Cathy Prigent, responsable du service milieu naturel et biodiversité au département de la Dordogne. Et à cette période de l'année, et malgré un niveau bas, les lâchers continuent. Les pêcheurs le savent et n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. "Nous avons connu une situation identique en 2019 et encore auparavant" se rappelle Patrick Marceteau, le président du "Bambou de Miallet", l'association de pêche de la commune. "Nous sommes donc habitués. À Chaque fois, nous faisons de l'affichage, on prévient tout le monde, et on prend son mal en patience". Seules d'abondantes chutes de pluie permettront au barrage de retrouver un niveau normal. Dans ce cas, la pêche sera de nouveau autorisée.