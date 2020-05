La pêche peut reprendre dans l'Yonne

La pratique de la pêche redevient possible dans l'Yonne sous certaines conditions.

La Préfecture rappelle que pendant la période de confinement la pratique de la pêche n’était pas possible jusqu’au 10 mai 2020 puisqu’elle n’entrait pas dans les cas prévus de dérogation pour certains déplacements.

Le décret 2020-548 du 11 mai 2020 a précisé les conditions d’accès aux espaces de plein air.

16 000 pêcheurs dans l'Yonne

On compte près de 16 000 pêcheurs dans le département. La pêche, qui n'est pas réglementée spécifiquement par ce décret, redevient donc possible partout dans le département et à l’extérieur de celui ci dans la limite des 100 km de distance par rapport au domicile.

Des accès restent interdits

L’accès aux plages, plans d’eau et lacs reste cependant interdit.

Cette interdiction concerne les lieux publics, et non les plans d’eau en propriétés privées, précise la Préfecture.

Il en résulte qu’actuellement la pêche n’est pas possible sur les plans d’eau publics (ex : Réservoir du Bourdon) en raison de l’interdiction d’accès), sauf dérogation spécifique du préfet, sur proposition du maire.

"La pêche doit s’effectuer dans le respect des consignes sanitaires", précise l'administration,notamment de distanciation et de nombre de personnes présentes, afin de garantir l’absence de propagation du virus COVID 19.