La Perche : le grand capricorne des chênes a raison des éoliennes

La préfecture du Cher refuse le projet en raison de la biodiversité très marquée dans ce paysage de bocage, mais aussi parce que les éoliennes auraient dégradé le panorama à quelques kilomètres de bâtiments historiques classés comme le château d'Ainay le Vieil et ses jardins classés également... Les opposants avaient argué notamment de la présence de nombreuses espèces protégées dans le secteur : " Il y a le grand capricorne, une espèce de coléoptère menacée " étaye Michel Berthomier, conseiller municipal à La Perche, membre du bureau de l'association de défense de l'environnement de La Celette : " Près d'un kilomètre de haies aurait été arraché ainsi que certains grands arbres. Il y a aussi des cigognes noires en forêt de Tronçais à moins de trois kilomètres du site. J'ai même photographié un nid avec des petits au printemps à moins de 800 du lieu où devait être érigée une éolienne haute de 165 mètres. La préfecture cite aussi la présence de chauves-souris, des pipistrelles et des noctules et des amphibiens. "

Beaucoup d'habitants s'étaient mobilisés contre ces éoliennes © Radio France - Michel Benoit

Soulagée, Arielle Borne, l'est également. C'est la propriétaire du château classé d'Ainay le Vieil, l'un des sites touristiques majeurs du Cher ; les éoliennes étaient prévues à proximité : " On avait vraiment le nez dessus, parce que trois kilomètres ça n'est rien en fait. Elles étaient dans la perspectives de nos canaux et de nos jardins. Franchement, pour nos visiteurs, cela n'aurait certainement pas été la plus belle vision qu'on aurait pu leur montrer. Pensez-vous que les touristes continueraient de s'arrêter ici s'ils y avaient ces machines ? C'est aussi un problème économique dans une zone où le tourisme est primordial." Le château d'Ainay le Vieil avait d'ailleurs refusé d'organiser les journées du patrimoine pour protester en septembre dernier contre ce projet.

Les machines prévues atteignent 167 mètres de haut (en bout de pale) © Radio France - Michel Benoit

Michel Berthomier ne comprend pas pourquoi les promoteurs avaient choisi ce site totalement inapproprié selon lui : " La zone n'est même pas parmi les lieux les ventées en France. On se pose des questions sur les schémas financiers de ces opérations d'opportunisme financier pour les promoteurs avec une recherche de subventions sinon ce n'est pas viable. On est ravi de la décision préfectorale mais on reste vigilant. On sait très bien que le projet pourra ressortir un jour." Le promoteur peut évidemment faire appel de la décision préfectorale.