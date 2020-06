La période de confinement qui vient de s'achever a fait reculer la pollution dans la Loire et la Haute Loire

Les techniciens de l'agence ont relevé durant la période de confinement les taux des 3 principaux polluants: l’Oxyde d’Azote ( NOx) , l’Ozone ( O3) et les micros- particules dans l’atmosphère

Si le constat est édifiant sur l’oxyde d’azote, il l’est un peu moins sur les deux autres. Les explications de Cyril BESSEYRE de l agence ATMO Auvergne-Rhône-Alpes.

Les impacts les plus significatifs ont été observées sur les oxydes d’azote, polluants majoritairement émis par le trafic automobile. Là-dessus, on a enregistré des baisses très importantes des émissions. Sur Saint-Étienne, par exemple, cette réduction est de l’ordre de - 44 % ,en lien avec la réduction du trafic automobile avec une diminution de - 90 % des véhicules durant cette période. Pour les particules fines et l’ozone, c’est moins visible. Pour l'ozone, on a eu des périodes de beau temps avec à certains moments un ensoleillement plus élevé que la normale. Pour les particules fines c’est pas dû au soleil, c’est plutôt lié aux températures. Les sources principales de particules fines dans l’atmosphère restent les chauffages. Et fin mars, on a observé un épisode un peu plus froid avec une augmentation des teneur en particules fines, donc on a pas pu saisir l’impact de ce confinement sur ces deux polluants.