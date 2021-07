VIDÉO - La peur de revivre les crues historiques de l'Oise et de l'Aisne des années 90

Après les fortes intempéries au Nord et à l'Est de la France, l'Oise et l'Aisne sont toujours en vigilance orange aux crues ce vendredi. Dans le département de l'Oise, les habitants redoutent de revivre les crues historiques des années 90 et se préparent à la montée des eaux.

Jusqu'où va monter la crue de l'Aisne et de l'Oise ? Demain, samedi 24 juillet, la montée des eaux devrait atteindre son point le plus haut. Malgré le beau temps et les fortes chaleurs, la montée des eaux est la conséquences des intempéries au Nord et à l'Est de la France. Pour l'instant c'est le département de l'Aisne qui est le plus touché. Mais la vigilance orange est maintenue pour les deux cours d'eau dans le département de l'Oise. Les habitants comme les autorités redoutent une crue similaire aux crues historiques de 1993 et de 1995.

Les panneaux de déviation sont prêts à être installés autour de l'usine Saint Gobain de Thourotte. En cas de montée des eaux, toute la route sera inondée. Joël Piar, adjoint au maire de Thourotte surveille plusieurs fois par jour la montée du Matz, un affluent de l'Oise tout proche. "S'il monte, c'est le point critique, les camions ne pourront pas passer". Une entrée derrière l'usine est prévue pour diriger les camions de l'autre côté. Les habitants eux-aussi ont été prévenus. La ville a distribué des flyers et alerté sur son site Internet. "Les employés municipaux sont prêts à intervenir, poursuit Joël Piar. Nous avons des parpaings et des bastaings en stock pour distribuer aux habitants afin de construire des passerelles. On n'empêchera pas l'eau de monter mais il faut que les habitants puissent circuler. Et puis je vais faire quelques rondes cette nuit pour surveiller la montée des eaux".

A Thourotte (Oise), deux vannes d'évacuation du surplus d'eau ont été installées depuis les grandes crues des années 90. Elles devraient limiter un peu la montée des eaux. © Radio France - Marine Chailloux

Des crues tous les ans ou presque

Les habitants qui résident près de l'Oise sont blasés. Et pourtant, en s'installant près du fleuve il y a 25 ans, Philippe et Sylvia Lardot pensaient que la crue historique de 1993 serait la dernière. Mais en 1995 ils ont connu une nouvelle inondation : "on a eu de l'eau au bord de la maison en 1995, mon mari avait fait un muret et avait mis du sable", se souvient Sylvia Lardot. Et depuis ça ne s'est jamais arrêté.

Vendre c'est pas la peine, la maison est dévaluée en zone inondable", Sylvia, une habitante de Thourotte au bord de l'Oise

"Ça provoque des dégâts tous les ans, regrette Philippe Lardot. J'ai mon terrain qui s'affaisse. Ça arrive de partout, par devant, par derrière. Je suis sans arrêt à rempoter avec de la terre, des cailloux, j'ai construit un mur au bord du fleuve". Philippe s'est usé le dos à force de faire des travaux pour consolider son jardin. Et quand on demande au couple s'il n'en a pas marre, malgré leur décor idyllique au bord de l'Oise, Sylvia répond "vendre, c'est pas la peine, on sait que la maison est dévaluée, en zone inondable forcément on perdrait de l'argent!"

Deux vannes pour évacuer l'eau à Thourotte

Depuis les crues des années 90, deux vannes ont été installées pour évacuer l'eau à Thourotte. Suez les a déjà activées pour canaliser la montée des eaux. Cela devrait limiter un peu la crue dans ce secteur.

Une telle crue en plein mois de juillet, c'est du jamais vu!" Bruno Piecq capitaine du bateau de croisière l'Escapade

Mais à Longueil-Annel, les bateliers sont plus embêtés car ils doivent dérouter leur navigation. "On a changé notre parcours pour la sécurité de tous, on peut très bien recevoir un arbre ou un bout de bois dans l'hélice et tout casser", explique Bruno Piecq capitaine du bateau de croisière l'Escapade. "Dans quelques jours on ne pourra plus travailler, on doit partir désormais de Pont-L'Evêque plutôt que de Longueil-Annel. Une telle crue en plein mois de juillet, c'est du jamais vu, ça va monter de plus de deux mètres !"

Quant aux moissons qui ne sont pas encore faites, comme à Thourotte, en cas de crue, les agriculteurs pourraient perdre toute leur récolte de blé.

Pour surveiller la montée des eaux de l'Aisne et de l'Oise, consultez le site de Vigicrue.