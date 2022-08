La philosophie du naturisme cultivée dans le Berry dans le camping de la Petite Brenne

Le camping naturiste de la Petite Brenne, à Luzeret, au sud de l'Indre, rencontre un grand succès. Au milieu du parc naturel, les campeurs étrangers et français y profitent de la faune, la flore et de l'art de vivre du naturisme.

Au cœur du parc naturel de la Brenne, le camping naturiste de la Petite Brenne, à Luzeret, au sud de l'Indre, accueille les amateurs de nature et de convivialité. Cette année, de nombreux campeurs étrangers mais aussi français s'y sont retrouvés. Tous veulent profiter de cette parenthèse de quelques jours pour vivre au rythme de la philosophie du naturisme.

Au milieu des chênes, des tentes, des caravanes ou des petits chalets installés sur 150 emplacements. Charlotte Burgmans est la cogérante avec son père du camping de 42 hectares fondé par ses parents en 1996. "Ils recherchaient un endroit, un petit havre de paix du coup ils ont choisi le parc naturel de la Brenne qui correspondait très bien à leurs attentes. C'est une zone protégée, un havre de calme avec beaucoup d'animaux et de nature", raconte-t-elle.

Ce n'est pas la nudité qui prime mais la nature, le respect

Charlotte Burgmans et sa famille veulent cultiver cet art de vivre du naturisme. "Le naturisme est vraiment basé sur la nature. Ce n'est pas la nudité qui prime mais la nature, le respect. Ce sont des gens qui sont très ouverts aux autres. C'est très familial, on se sent tous unis", explique-t-elle.

Une clientèle majoritairement en provenance des pays nordiques

Parmi les campeurs, beaucoup viennent des Pays-Bas ou de Belgique. "Ils recherchent l'espace et ils ont une ouverture sur le naturisme qui se transmet souvent de parents à enfants", analyse Charlotte Burgmans. Quelques touristes français se retrouvent aussi ici. Thierry est tombé sous le charme du camping il y a six ans, depuis il revient tous les ans en famille avec ses fils et sa femme pour "la liberté d'oublier tous les codes sociaux". "On se traite d'égal à égal, sans préjugés. On ne joue pas un personnage, on est soi-même. On est tous faits pareil, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres et on ne se juge pas, on dépasse cet a priori", se réjouit, ce Limousin.

Le tableau des activités proposées chaque jours au camping de la petite Brenne. © Radio France - Manon Derdevet

Les campeurs ont le choix entre de nombreuses activités comme des balades à cheval, des ateliers mosaïques mais aussi des concerts de musique organisés chaque semaine. Des campeurs qui viennent souvent depuis plusieurs générations.

Question budget, selon les saisons comptez pour deux adultes entre 21 et 37 euros pour la nuit pour un emplacement de tente et jusqu'à 500 euros la semaine pour la location d'un des chalets du camping en haute saison. Toutes les activités sont inclues.