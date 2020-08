La photo du jour avec l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Des centaines de poissons morts au bord de la coulée verte et de l'étang des Graviers à Vieux Charmont, de quoi faire fuir les promeneurs ....

" Tous les jours, les bénévoles se relaient pour récupérer les poissons "

Pointé du doigt, le président de l’AAPPMA La Charmontaise (N.D.L.R. : qui gère le plan d’eau, propriété de la commune) balaie vite les critiques ...

« On fait en fonction de nos moyens. Bénévoles, nous prenons, tous, sur notre temps de repos. Des employés de la mairie nous aident »

Causes de cette surmortalité : la chaleur, les pesticides, l’épandage. Photo DR

« Et on n’avait pas vu une telle hécatombe à l’étang des Graviers depuis la canicule de 2003 »

Chaleur et épandage, pesticides, seraient sans doute en cause mais des prélèvements par le SAMU de l'environnement pourra nous en dire plus dans les prochains jours ....

