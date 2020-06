La plage de Beauduc, à Arles, interdite à la baignade

L’accès à la plage de Beauduc et la baignade sont interdits par arrêté municipal daté de ce lundi 29 juin, à Arles. La cause ? Une pollution bactériologique constatée par les analyses de l’Agence régionale de santé (ARS). Cette interdiction est valable au moins jusqu’au mercredi 1er juillet. Elle pourrait être, ou non, prolongée en fonction des résultats de nouvelles analyses.

Pour sa part, la plage de Piémanson "n’enregistre aucun phénomène de pollution", selon l'ARS. Elle reste ouverte à la baignade.