La plage de Cayeux-sur-Mer et le port de Saint-Valery-sur-Somme conservent leur Pavillon Bleu

Déjà récompensés en 2022, la plage de Cayeux-sur-Mer et le port de plaisance de Saint-Valery-sur-Somme obtiennent de nouveau en 2023 un Pavillon Bleu, un label décerné aux plages et aux ports qui protègent l'environnement. Le plan d'eau du Canada à Beauvais n'en fait en revanche plus partie.