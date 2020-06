La plage de Chambon sur le lac d'Éguzon-Chantôme conserve son "Pavillon Bleu"

L'été approche et vous pourrez bientôt piquer une tête dans le lac d'Éguzon-Chantôme ! Bonne nouvelle, il conserve son "Pavillon bleu" pour cette saison. Distingué par ce label depuis 2017, le site espère cette année encore attirer de nombreux touristes estivaux. La liste des plages et des ports labellisés est publiée ce mardi.

"C'est un label qui jouit d'une très belle notoriété, présent sur tous les continents, dans 46 pays", se réjouit François Avisseau, adjoint au maire d'Éguzon, en charge du dossier. "Pour les estivants, le "Pavillon bleu" signifie qualité : qualité des eaux de baignade car il faut que l'Agence régionale de santé (ARS) nous ait classé en niveau excellent pendant plusieurs années consécutives, qualité de l'environnement, propreté, tri sélectif. Il y a aussi une dimension d'éducation sur l'environnement. On a fait l'effort d'être un peu les ambassadeurs de la faune et de la flore de notre vallée à travers des panneaux explicatifs, des conférences, des balades pour découvrir notre nature", poursuit-il.

4 plages labellisées en Centre-Val-de-Loire

Une fierté pour Jean-Claude Blin, ancien maire d'Éguzon, qui s'est lancé dans cette aventure il y a quelques années. "On savait que l'image "Pavillon bleu" était porteuse de positif pour attirer les touristes. Et les conditions pour l'obtenir étaient là", explique-t-il.

Pour son successeur, Jean-Paul Thibaudeau, qui vient de reprendre les rênes de la mairie, c'est une démarche d'avenir. "On s'est lancé dans l'obtention de labels : "Village étape", "Station verte", et maintenant "Pavillon bleu". Ces labels nous aident à la fois à être visibles sur une carte de France et en même temps, ils nous poussent en avant pour appuyer cette démarche de manière à accueillir les touristes le mieux que l'on peut", s'enthousiasme l'élu. Un label qui permet d'attirer de nombreux touristes et d'en faire profiter les commerces, les gîtes, les restaurants tout autour du lac.

François Avisseau, Jean-Paul Thibaudeau et Jean-Claude Blin au bord du lac d'Éguzon-Chantôme. © Radio France - Emeline Ferry

En Centre-Val-de-Loire, deux autres sites conservent le label Pavillon Bleu : la baignade des Bretonnières à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) et la plage de la base de loisires de Villiers-sur-Loir (Loir-et-Cher). La plage de Châlette à Châlette-sur-Loing (Loiret) obtient elle le label pour la première fois.

Des travaux presque terminés au bord du lac

La baignade surveillée dans le lac démarrera début juillet à Éguzon. Avec cette année, une nouveauté pour contourner le problème des cyanobactéries qui empêchent régulièrement les baigneurs de profiter du lac : la construction d'un bassin, près de la plage, ainsi que des jeux aqualudiques. Un chantier à 1,5 million d'euros qui s'achèvera d'ici la mois du mois de juin. La piscine sera prête pour accueillir les vacanciers début juillet !

Les travaux de la piscine au bord du lac d'Éguzon sont presque terminés. © Radio France - Emeline Ferry