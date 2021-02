La plage de Saint-Martin-d'Ardèche va-t-elle disparaître ?

C'est devenu le sujet N°1 de discussion au sein du village. La digue qui barre l'Ardèche va-t-elle être détruite et ainsi faire disparaître le plan d'eau en amont et la plage du grain de sel ?

La continuité écologique

L'Etat veut faire appliquer la loi sur l'eau qui prévoit la continuité écologique des rivières, autrement dit la possibilité pour les poissons de remonter le cours d'eau sans obstacle. Le petit poisson ici s'appelle l'apron du Rhône, rare et assez paresseux qui a déjà un peu de mal à remonter l'Ardèche sans barrage. L'Etat a donc entamé des études pour araser cette digue. Plusieurs scénarios sont proposés : soit une suppression totale de la digue, soit un réaménagement de la digue avec reconstruction d'une passe à poisson, l'actuelle étant ensablée et inefficace. Dans le premier cas, c'est l'Etat qui paye les 85 000 € dans le deuxième cas, ça coûte plus cher, 400 000 € et l'Etat ne prend en charge qu'une partie de la somme.

"On veut garder notre plan d'eau." Daniel Del Vas, le maire de Saint-Martin-d'Ardèche.

Pour réaménager la digue, il faut donc trouver des financements : la seule commune de Saint-Martin ne peut pas à elle seule supporter la somme. Une réunion ce mardi doit rassembler les élus de la communauté de communes, de la commune et l'Etat. En tout cas, il faut faire quelque chose car la digue abîmée est devenue dangereuse.

"La digue est dangereuse pour les canoës ou pour les baigneurs". Frédéric Lutz, président du club de canoë de Saint-Martin-d'Ardèche.

La plage, une nécessité touristique

Le maire n'en démord pas. Sans la plage, Saint-Martin va souffrir car son économie est principalement tournée vers le tourisme. Le village se situe à la sortie des gorges de l'Ardèche. Il y a de nombreux restaurants, loueurs de canoës ou de pédalos et donc cette plage du grain de sel, qui a acquis le pavillon bleu, gage de qualité et qui est bondée en été. Les élus veulent garder leur plage pour conserver leur économie.