La plage du Parc de Saint-Cyr reste Pavillon Bleu

525 sites sont labellisés ce 20 mai dans toute la France pour cette édition 2021 du "Pavillon Bleu", label international qui garantit une eau de qualité et des plages et ports propres et sécurisés. Et on retrouve pour la deuxième année de suite, le lac de Saint-Cyr, à Beaumont Saint-Cyr, dans la Vienne. Le parc de Saint-Cyr, c'est un lac, un camping, un golf mais aussi un restaurant.

