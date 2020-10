La plupart des sentiers forestiers de Besançon rouvrent au public

La plupart des sentiers forestiers rouvrent au public à Besançon après une an de fermeture, pour des raisons de sécurité. Certains restent encore fermés, le temps des travaux.

Plusieurs sentiers rouvrent au public dans les forêts de Besançon ! Ils sont de nouveau accessibles, après un an d'interdiction d'accès. Ces réouvertures concernent les collines de la Chapelle des Buis, de Chaudanne et certains chemins des collines de Rosemont et de Planoise. Concernant la forêt de Chailluz, la plupart des sentiers avaient déjà rouvert aux promeneurs auparavant.

En revanche certains sentiers des collines de Rosemont et de Planoise ainsi que le secteur de « la petite côte » à Chailluz restent fermés. La carte des sentiers interdits est consultable sur besancon.fr

Un an de fermeture

Ces forêts bisontines étaient interdites depuis octobre 2019, pour des raisons de sécurité : il y avait des risques de chutes de branches ou d'arbres, à cause de la sécheresse ou des maladies qui attaquent et dessèchent le bois, comme les scolytes ou la chalarose. Des travaux forestiers ont donc été menés pendant un an pour sécuriser les sentiers. Mais il reste totalement interdit d'entrer à l'intérieur des parcelles, rendues dangereuses.

Des arbres coupés laissés sur place

Des arbres coupés dans le cadre de ces chantiers ont été laissés sur place, "dans le cadre d’une gestion en libre évolution de la forêt" explique la Ville de Besançon. "Cette pratique a pour objectif de favoriser la biodiversité et la vie du sol, en créant des habitats naturels pour de nombreuses espèces se nourrissant ou se développant dans le bois mort".