La plus grande centrale photovoltaïque de la Marne officiellement inaugurée à Marigny

C'est une deuxième vie pour l'ancien aérodrome de l'OTAN à Marigny, dans le sud de la Marne. Ce site près de Sézanne est désormais géré par le groupe CVE, spécialiste de l'énergie en France, qui exploite une toute nouvelle centrale photovoltaïque. Composée de 69.000 panneaux solaires et mise en service en août 2021, elle est officiellement inaugurée ce jeudi 14 octobre.

La centrale est installée sur les trois kilomètres de la piste principale de l'aérodrome. C'est l'une des fermes solaires les plus longues de France, et la plus grande du département de la Marne. Avec une puissance de 30 MWc, elle produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 16.500 habitants tout autour de Marigny.

Espèces protégées et éco-pâturage

Ici, pas de surproduction. Sur les 42 hectares loués par CVE, seulement 16 sont exploités par la société, pour des raisons écologiques : "Nous avons travaillé avec le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, précise le co-président et fondateur de CVE Pierre de Froidefond. On a décidé de préserver certaines espèces protégées et la biodiversité sur le site. Il y a des endroits où l'on n'implante pas d'équipements, parce qu'on était sur des pelouses qui constituaient l'habitat d'espèces protégées. On fait aussi de l'éco-pâturage sur nos sites avec un troupeau de 500 brebis qui vont paître entre les modules solaires."

Au total, CVE a investi 25 millions d'euros dans cette centrale (le projet a été développé par l'entreprise Statkraft et vendu à CVE en 2020). Et il y aura des retombées économiques pour la communauté de commune du Sud marnais, propriétaire de l'aérodrome. Avec le loyer et les différentes taxes, elle touchera huit millions d'euros sur 30 ans.

Une autre centrale dans les Ardennes

CVE a également été choisi pour porter un autre projet en Champagne-Ardenne. Elle exploitera la future centrale photovoltaïque sur l'ancienne base de l'OTAN à Regniowez dans les Ardennes. L'énergie produite permettra d'alimenter 6.000 foyers ardennais.