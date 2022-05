La plus grande centrale solaire d'Europe implantée en ville inaugurée à Bordeaux Lac

La plus grande centrale solaire urbaine d'Europe a été inauguré ce jeudi la centrale de Labarde, dans le quartier de Bordeaux Lac. Grande de 60 hectares elle est en capacité de produire la consommation de 70 000 habitants sur un an.

La plus grande centrale solaire en milieu urbain d'Europe a été inauguré ce jeudi 12 mai à Bordeaux dans le quartier Bordeaux Lac. Le site se trouve avenue de Labarde, il s'étend sur 60 hectares, l'équivalent de cinq places des quinconces, tout le long de la Garonne. Composé de 135 000 panneaux solaires il produit l’équivalent de la consommation annuelle hors chauffage de 70.000 personnes.

Les panneaux proviennent d'une entreprise américaine qui les fabrique aux Etats-Unis, en Malaisie et au Vietnam. "Ce choix a été fait pour des raisons budgétaires, sachant que les panneaux représentent 40 à 45 % de l’investissement de la centrale, mais également parce que ces panneaux bénéficient du meilleur bilan carbone du marché, avec un taux de retour énergétique [qui compense les CO2 utiles pour le produire] de six mois, contre deux ans pour un panneau standard" explique Xavier Nass, le directeur général de JP Energie Environnement.

Une centrale solaire à la place d'une ancienne décharge

JP Energie Environnement est un producteur indépendant français d'énergie renouvelable basé originellement à Caen. Pour impacter le moins possible l'environnement et la biodiversité l'entreprise spécialisée dans la création de parcs éoliens et solaires, essaie au maximum d'installer ses projets sur des terrains inutilisés comme des anciennes carrières ou décharges. C'est le cas de la centrale de Labarde, construite sur l’ancienne décharge de Bordeaux Métropole. Le terrain a été réhabilité entre 2004 et 2009 à l’aide notamment d’une membrane imperméable.

Au vue de la situation aucune construction n’y été autorisée jusqu'en 2015, où JP Energie Environnement conclu un accord avec Bordeaux Métropole. Le permis de construire a été délivré en 2018 et peu de temps après les travaux ont commencé. Le coût total du chantier s'est élevé à 60 millions d'euros réparti entre une dette bancaire de 48 millions d’euros et 12 millions d’euros de fonds propres de l'entreprise.

Cependant le site appartient toujours à Bordeaux, le contrat avec la ville porte sur 35 ans, soit la durée de vie des panneaux solaires. "Au bout de 35 ans, soit on démonte la centrale, soit on repart sur un nouveau projet, explique le directeur général de JPee, Xavier Nass. Les panneaux seront, eux, recyclés, à 90 % puisque c’est principalement du verre et des matériaux semi-conducteurs."

Grâce à la centrale solaire de Labarde, la ville éviterait le rejet de 3.000 tonnes de CO2 par an. Mais les projets de centrale photovoltaïque posent parfois des problèmes d’acceptabilité, comme Horizeo, cependant les alternatives que sont les terrain abandonnés sont rares explique Théo Bon, responsable de projet à JPee "Nous essayons de développer nos projets essentiellement sur des terrains non constructibles, non agricoles, mais pour accélérer le plan de développement des énergies renouvelables d’ici à 2050, nous aurons forcément besoin d’aller sur d’autres terrains, alors il faut essayer de le faire avec intelligence en essayant d'avoir le moins d'impacts possibles. Pour ça on essaye de développer des activités comme l'agrivoltaïsme, qui associe productions agricoles et production d’électricité."

Un peu comme à la centrale de Labarde où l’entretien des espaces verts est assuré par un cheptel de 150 moutons et cinq chèvres.