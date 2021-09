La plus grande centrale solaire thermique inaugurée à la Malterie d'Issoudun

Après la biomasse, qui permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion, la malterie d'Issoudun qui a pour but de réduire de 50% ses émissions de CO2 dans les 30 années à venir, a mis en service il y a un peu moins d'un an, une centrale solaire thermique d'une surface de 14 252 m2.

Tim Fievez (Directeur du site de la Malterie d'Issoudun) : "Ce qui est unique c'est sa taille, c'est l'uns des plus grands champs d'Europe."

Elle est financée par Kyotherm avec le soutien de l'ADEME : "Une centrale solaire thermique permet de produire de la chaleur ici. Donc il y a de l'eau qui circule à l'intérieur des panneaux. Ce n'est pas une technologie unique mais ce qui est unique, c'est surtout sa taille, c'est l'un des plus grands champs d'Europe." précise Tim Fievez le directeur de la centrale solaire thermique à la malterie d'Issoudun. En production annuelle, cela correspond à 8,5 Giga Watt/heure, ce qui permettra d'éviter chaque année le rejet de 2 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions annuelles de 1050 voitures.

Engagé dans la diminution de CO2, le groupe international Boortmalt a décidé de réduire ses émissions de 50% d'ici 30 ans ! Et du coup le solaire thermique est le plus intéressant pour une malterie : "On a besoin de chaleur mais nous n'avons pas besoin de forte chaleur. Nous avons besoin d'une chaleur entre 60 et 100 degrés et avec le solaire thermique, il est assez facile d'atteindre cette température. En fait le soleil chauffe l'eau dans les panneaux et ensuite cette eau est amenée vers le procédé via une grande cuve de stockage."

Le malt après l'eau, c'est l'ingrédient principal pour le brassage de la bière. La Malterie d'Issoudun, c'est 165 000 tonnes de malt par an. Cette unité de production de 40 salariés présents sur le site d'Issoudun fait partie des cinq premières usines du groupe, en capacité de production.