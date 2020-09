La plus grande centrale solaire urbaine d'Europe bientôt opérationnelle à Bordeaux

Le chantier, qui a démarré il y a un an et demi, a été présenté officiellement mercredi en présence de Pierre Hurmic et Alain Anziani, respectivement maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole.

Un équipement exceptionnel par sa taille tout d'abord, 60 hectares, cinq fois la surface de la place des Quinconces. Il faut dire qu'elle se trouve à l'emplacement de l'ancienne décharge de la métropole, où entre 2 et 3 millions de mètres cube de déchets ont été stockés pendant 30 ans. Un site impropre donc à tout autre usage, notamment agricole. D'où l'idée de la société JP 2 E, productrice indépendante d'énergie renouvelable, à l'origine du projet, de valoriser ce site désaffecté. La ferme solaire de Labarde aura une puissance installée de 57 mégawatts, près de 4 fois plus que celle du parc des expositions de Bordeaux-Lac. Elle produira 75 gigawatts par an, soit l'équivalent de la consommation électrique, hors chauffage, de 70 000 habitants. Elle permettra par la même occasion d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 3 000 tonnes de CO2 par an...

Cet équipement place un peu plus la Gironde dans le peloton de tête des départements producteurs d'électricité solaire; elle abrite en effet l'une des plus grandes centrales photovoltaïques d'Europe à Cestas.