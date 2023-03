La plus grande collecte de déchets d'Europe s'arrête en Charente-Maritime

Ce dimanche 26 mars signe le lancement de la nouvelle édition des "Initiatives Océanes". Organisé par l'organisation environnementale Surf Rider, le dispositif s'installe à Châtelaillon-Plage pour sa première grande collecte de déchets. Le but est simple, prendre soin des bords de mer et des cours d'eau du territoire. Au programme : collecte de déchets, ensuite une pesée et quantification, puis un moment d'échange avec les bénévoles, et tout ça en bord de plage, face à l'océan.

Pour vous inscrire ça se passe ici . L'antenne locale préconise aux inscrits de venir avec une bonne paire de chaussures, une tenue adaptée à la météo et une gourde pour s'hydrater. Gants et sacs poubelles seront mis à disposition par Surf Rider.

Quatre autres rendez-vous sont donnés en Charente-Maritime :

1er avril : Yves, réserve du Marais, à 9h30

5 avril : Saint-Jean-d'Angély, rue des Tilleuls, à 9 heures

6 avril : La Rochelle, plage des Minimes, à 15h30

19 avril : La Tremblade, école Malakoff, à 15 heures

27 avril : La Rochelle, promenade Léo Ferré, à 13h30

10 mai : Saint-Trojan-les-Bains, marais des Bris, à 10 heures

Pour localiser les cours d'eau et plages, Cliquez ici .