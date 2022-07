La plus grande passe à poissons de France inaugurée sur la Garonne, pour faciliter la reproduction

Après deux ans de travaux et 8 millions d'euros d'investissement, EDF vient d'inaugurer une rivière artificielle près de Valence-d'Agen, pour permettre aux poissons migrateurs de franchir le barrage de Malause, et favoriser leur reproduction.

Un ouvrage hors du commun vient d'être inauguré dans le Tarn-et-Garonne. EDF vient de construire une rivière artificielle près du barrage de Malause, non loin de la centrale nucléaire de Golfech. Une sorte de déviation de la Garonne qui permet à certains poissons de remonter le fleuve pour aller se reproduire dans les Pyrénées. Ils étaient jusque là coincés par le barrage, qu'ils ne pouvaient franchir qu'à certaines périodes de l'année.

"C'est la plus grande passe à poissons de France, une rivière artificielle de 450 mètres de long" explique Franck Darthou, le directeur d'EDF Hydro Sud-ouest. Le débit est de trois mètres cube par seconde, avec des paliers en béton successifs, qui permettent aux poissons migrateurs de remonter le cours d'eau. "On lève un verrou important" explique le directeur.

Un dispositif pour compter les poissons

Du côté des pêcheurs, "l'ouvrage était très attendu" réagit René Delcros, le président de la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne. La rivière artificielle est aussi équipée d'une zone de comptage, explique le pêcheur : "comme un bocal, avec une vitre devant laquelle est placé un dispositif avec des caméras. Cela permet de compter, mais aussi de repérer l'espèce".

Pour créer cet ouvrage piscicole, il a fallu deux ans de travaux, et huit millions d'euros financés à 60% par EDF et à 40% par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Non loin de là, il existe déjà un ascenseur à poissons, près de la centrale de Golfech. Là aussi on est dans les records, car il s'agit du plus grand d'Europe, avec ses 16 mètres de haut !

Sur l'ensemble du Sud-ouest, EDF gère 70 ouvrages de franchissement pour poissons. Celui du barrage de Malause est le plus important, mais l'entreprise indique avoir un programme jusqu'en 2027 pour créer d'autres ouvrages de ce type.