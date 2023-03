La plus grande usine d'Europe de produits photovoltaïques en projet à Fos-sur-Mer

On parle d'un milliard et demi d'euros d'investissement pour le lancement. Un projet hors normes, et c'est une start up qui en est à l'origine. "Carbon" : une start up lyonnaise créée il y a un an à peine ! Son président et co-fondateur Pierre-Emmanuel Martin promet une "giga factory", "une usine exemplaire". Il annonce à Fos sur Mer 3.000 emplois directs et durables. Et en 2030, le site aurait une capacité de production de 20 gigawatts, soit la moitié de la puissance européenne actuelle.

ⓘ Publicité

Un projet colossal qui veut restaurer la souveraineté nationale sur ce marché du solaire

Tout ça donne le tournis. Il faudra quand même trouver cinq milliards et demi d'euros. Une levée de fonds de 120 à 150 millions d'euros serait en cours. Argument majeur auprès des financiers : Carbon veut produire et commercialiser non seulement les panneaux solaires, mais aussi leurs composants. Du lingot de silicium jusqu'au module. Le processus intégral n'existe pas pour l'instant en Europe. Les élus locaux saluent un acte fort de souveraineté nationale. Actuellement, 70 % du marché est dominé par des acteurs chinois.

Outre le budget, autre étape décisive : le projet rentre en phase de concertation publique, avec prochainement une commission nationale de débat public, où tous les acteurs et les populations locales seront informés et amenés à se prononcer.