PHOTOS - La plus haute borie du monde vient d'être terminée à Gargas : Un monument à la gloire de la pierre sèche !

Gargas, France

Ces constructions avec des pierres qui sont assemblées les unes dans les autres sans autre mortier ou sable ont permis d'édifier notamment ces anciennes cabanes en pierre circulaires , les bories, servant autrefois d'abri saisonnier pour les paysans ou les bergers en particulier en Provence. Elles sont très courantes dans le Luberon par exemple, et voici la dernière en date qui ne passe pas inaperçue au hameau du Chêne à Gargas. Elle mesure 9 m 80 de haut sur une circonférence extérieure de 21 mètres avec des murs d'un mètre quatre-vingt d'épaisseur. C'est la plus haute borie répertoriée dite "en ruche d'abeille". Symbole comme le dit Jean Batiste Pelletier, coordinateur de travaux, d'un métier ancien qui a de l'avenir en référence à un très vaste patrimoine en pierres sèches dans le département qui va des murs aux cabanes en pierres en passant par les puits et les calades .

Les salariés ici sont pour beaucoup en contrat d’insertion et apprennent ainsi toute l’année des techniques de construction traditionnelles sur des chantiers pour des collectivités locales ou des particuliers. Pour Jean-Baptiste Pelletier, coordinateur de travaux , elle démontre que l'on peut bâtir en pierres sèches avec des gens qui n'ont jamais touché une pierre et d'ajouter : "C'est un métier ancien qui a de l'avenir. On a un potentiel ici en Vaucluse avec beaucoup de villages perchés. Souvent lors de gros orages des murs tombent. C'est très bien pour des gens qui sont en retour à l'emploi parce qu'avec une massette, une pelle , une pioche, une brouette, on peut retaper des murs en pierres sèche et gagner sa vie".

La borie géante est désormais visible sur le site de « La maison des métiers et du patrimoine », Chemin des Fournigons au hameau du Chêne à Gargas.

L'intérieur de la borie avec ses petits bancs de pierre © Radio France - JM Le Ray

Une belle perspective quand on lève les yeux © Radio France - JM Le Ray

L' échafaudage s'inspire de la construction des châteaux avec des poutres de soutien glissées dans les murs et ensuite remplacées par des bouchons en pierre / Radio France © Radio France - JM Le Ray