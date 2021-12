La plus petite micro-forêt urbaine de France plantée dans le Calvados

Il y avait ici une parcelle de 80 mètres carrés, coincée entre des habitations, et l'idée a germé chez Stéphanie et Gaëlle Heissat, les propriétaires, d'y planter des arbres. Mais pas qu'un peu ! Puisqu'il y a 240 arbres au total, de 28 essences différentes, toutes issues de la flore locale. Une expérience, dont les deux jeunes femmes espèrent qu'elle fera des émules.

"Alors l'idée c'est de planter trois arbres par mètre carrés" explique Stéphanie à la quinzaine de participants présents ce samedi matin. Les bottes en caoutchouc sont de rigueur, car le terrain est bien gras et a été aussi bien arrosé par la pluie normande ! "Il a été décompacté sur 70 centimètres, poursuit Stéphanie, pour que le système racinaire s'étende, et il a été enrichi de huit mètres cubes de compost". Les planteurs d'un jour s'activent. Et plantent des séries de trois arbres de taille différente : un arbuste, un moyen et un grand. La densité très forte va activer la pousse. "Ils vont chercher la lumière et grandiront plus vite". En trois ans, cette micro-forêt sera devenu un écosystème autonome.

Stéphanie Heissat, porteuse (avec sa compagne Gaëlle) du projet de micro-forêt urbaine dans le Calvados. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Pour "peupler" la micro-forêt, Thierry, un voisin de Stéphanie et Gaëlle, a fait l'inventaire dans les bois du secteur. "Les essences majoritaires sont le frêne, l'aubépine et le troène", explique-t-il. 25 essences supplémentaires sont rajoutées pour créer un écosystème complet. Et les vertus de ces micro-forêts sont nombreuses. Créées par le professeur Akira Miayawaki au Japon, elles permettent de filtrer l'air en ville, elles retiennent le carbone, font baisser de deux degrés la chaleur dans les ilots urbains proches, ramènent de la biodiversité sur des terrains appauvris.

Ces micro-forêts urbaines créent du lien social avec le retour de la nature en ville

Mais aussi au moment de la plantation souligne Hélène, venue spécialement de Saint-Malo pour l'occasion. "Ca a du sens de soutenir un lieu où l'harmonie peut être présente, il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les animaux, et les être humains, adultes et enfants comme aujourd'hui !" Tous ces participants, qui se connaissent ou non, venus mettre les mains dans la terre l'espace d'une matinée, espèrent que l'expérience donnera des idées à d'autres villes. En 2022, quatre autres projets de micro-forêt devraient voir le jour en Normandie.