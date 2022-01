La pluviométrie reste modérée en Berry

2021 a été une année moins sèche que les précédentes en Berry mais la pluviométrie reste mesurée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. 336 litres d'eau au m2 sont tombés à Bourges depuis le 1er septembre. C'est une soixantaine de plus que la moyenne. Globalement, il a plu un peu plus sur le Cher depuis l'automne ; des averses orageuses notamment en septembre qui ont épargné une partie du Vierzonnais. Du côté de Brinay on observe même un déficit d'eau de 15 %. Déficit encore plus marqué du côté d'Aigurande dans l'Indre, département moins arrosé que le Cher : " " On a eu des mois de septembre et décembre bien arrosés, mais octobre et novembre restent déficitaires sur les deux départements du Berry " , analyse Pascal Miquel, prévisionniste à météo France à Bourges. " L'Indre a été moins arrosée que le Cher. Le déficit pluviométrique peut même atteindre 30 % sur l'ouest du département. En moyenne, dans le Cher, on observe plutôt un excédent d'environ 20 %, pas plus."

La radar de Météo France à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et pourtant, ce n'est pas le ressenti que l'on peut avoir : " Il a plu en décembre, mais pas autant qu'on pourrait en avoir l'impression " poursuit Pascal Miquel. " Il y a eu également pas mal de bruines et de grisaille, mais cela ne constitue pas de grandes quantités de précipitations. " Globalement, la pluviométrie tend vers la normale. Le niveau des nappes est d'ailleurs dans la moyenne supérieure, mais cela n'augure pas de la situation l'été prochain, prévient Pascal Miquel : " Vraiment, on ne peut pas dire qu'on ait une avance considérable. Il faudrait donc des pluies importantes dans les deux mois à venir pour se dire tranquille pour l'été. Pour l'instant, rien n'est gagné. " Les pluies du printemps restent essentielles...