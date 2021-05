Allier : la police de l'environnement surveille la biodiversité

Il y a la Police Nationale, la Gendarmerie et la Police de l'Environnement. Créée il y un an, cette police composée d'agents de l'Office Français de la Biodiversité dépend des ministères de la Transition Écologique et de l'Agriculture. Nous avons suivi une opération de contrôle dans l'Allier.

Le courant est assez fort dans l'Allier, après les pluies des derniers jours. Au bord de la rivière, sous le pont de Saint-Yorre, les agents de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) ont sorti les jumelles pour observer un îlot. A priori, un simple amas de cailloux roulés dans le lit de l'Allier mais pourtant un réservoir de biodiversité.

Il faut avoir l’œil pour repérer des petits gravelots, des oiseaux nicheurs au sol qui s'installent au milieu de l'eau pour se protéger. Il y a aussi des sternes pierregarin ou des sternes naines qui peuvent y trouver refuge au cours de leur migration. On peut trouver également des lézards, des loutres, des castors (il y en a dans l'Allier), des reptiles. Tout le cours de l'Allier, dans le département qui porte le nom de la rivière, est protégé par deux arrêtés de protection du biotope, mis en place il y a dix ans.

Des motards qui forcent le contrôle

Les jumelles sont bien plus utiles aux agents de l'OFB que l'arme ou les menottes qu'ils portent à la ceinture, comme tout policier. L'Office a été créé le 1er janvier 2020 pour rassembler l'Agence Française pour la Biodiversité et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Ils ont repris leurs missions, très vastes, plus quelques autres pour protéger la nature et la biodiversité, en milieu aquatique ou terrestre. Dans l'Allier, ils sont 13 agents (parfois renforcés par des collègues pour des opérations de contrôle spécifiques).

Une journée de contrôle avec des agents de l'OFB dans l'Allier Copier

Comme il y a quelques semaines dans une forêt proche de Vichy. Ils ont contrôlé des motos et des quads qui n'avaient pas le droit d'y circuler. Certains conducteurs ont même forcé le passage, au risque de renverser les policiers de l'environnement. Mais la présence de l'OFB semble avoir été dissuasive: aucun contrevenant lors du contrôle suivant. Des vététistes ont même raconté aux agents que le bouche à oreille avait fonctionné parmi les motards qui évitent le secteur; les chemins forestiers sont devenus beaucoup plus calmes.

La chasse aux braconniers

Il faut dire que les agents de l'OFB ne passent pas inaperçus. Ils ont une voiture sérigraphiée, avec une rampe de gyrophares. Ils passent beaucoup de temps à expliquer leur rôle aux promeneurs qu'ils peuvent croiser. Parmi les opérations sur le terrain des agents du Bourbonnais, la surveillance du braconnage du saumon (avec une peine maximale de 50.000 € et six mois de prison), la surveillance et le contrôle des cours d'eau, des forêts, de la chasse, des arrêtés sécheresse, ou encore protéger les faucons pèlerins (4 à 5 couples nichent dans l'Allier sur des pylônes électriques).