La police de l’environnement fait feu de tout bois dans le pays des trois frontières

Basse-Ham, France

Une trentaine d’agents de plusieurs services de l’Etat (direction départementale des territoires, DREAL, agence française de la biodiversité, ONCFS, ARS, etc) ont mené ce mardi des contrôles sur la qualité de l’environnement dans le nord de la Moselle, dans le pays des trois frontières. Cette opération coup de poing de la police de l’environnement est menée tous les ans, l'an dernier elle s’était déroulée autour de Creutzwald.

Exemple de mauvais aménagement dans le passé, le ruisseau de Montenach bétonné pour le maitriser. Les conséquences sont désastreuses pour le directeur régional de l'agence française pour la biodiversité, Patrick Weingertner. Copier

Le ruisseau de Montenach. © Radio France - François Pelleray

Les lieux contrôlés sont les stations d'épurations, les lieux de captage d'eau potable, des réserves naturelles, des zones d'activités, etc. Les problèmes les plus récurrents selon le directeur départemental des territoires Björn Desmet sont "les destructions de zones humides quand une prairie est par exemple retournée, mais aussi la diminution de la biodiversité. On découvre toujours des _décharges sauvages_, et un problème très polluant persiste, le brûlage des déchets verts au fond du jardin. Ce sont des déchets encore très humides donc ils brûlent longtemps. Cette pollution peut être équivalente à plusieurs centaines de kilomètres parcourus avec un véhicule diesel". Le brulage des déchets verts peut coûter une amende de 450 euros.

Une équipe s'est rendue sur un immense chantier au nord de Thionville, à Basse-Ham, dans la zone du Kickelsberg. Un quartier et un golf de neuf trous sont en construction. Ce qui pose des problèmes de gestion de l'eau.

