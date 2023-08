La police de l'environnement surveille les mauvais comportements dans l'Indre et le Cher

La Loire n'a presque plus aucun secret pour eux. Une dizaine d'agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) se retrouvent à La Charité-sur-Loire, à la frontière entre la Nièvre et le Cher. Rapidement, ils se déploient en voiture et à pied sur chaque rive de la Loire. Une troisième équipe embarque dans un canoë pour être au plus près des touristes. De 18 heures jusqu'à minuit, ils vont scruter tous les comportements et sanctionner ceux qui sont interdits.

On se trouve dans la Réserve Naturelle du Val de Loire, une zone protégée où vivent plusieurs centaines d'espèces animales. Le bivouac y est interdit, on ne peut pas allumer de feu, la pêche est extrêmement encadrée, la présence de chiens n'est pas autorisée. Il faut donc tout contrôler. "L'objectif, c'est de limiter les atteintes et le dérangement pour les espèces sur ce secteur et de préserver la biodiversité", intervient l'un des agents. Tous demandent à ce que l'on respecte leur anonymat. Aucun prénom, aucune fonction car leurs missions vont se poursuivre.

Trois agents embarquent dans un canoë pour pouvoir contrôler les pêcheurs ou les touristes sur des bancs de sable © Radio France - Jérôme Collin

Très rapidement, un premier contrôle est effectué, sur la rive de la Loire qui se situe dans le département du Cher. "Monsieur, c'est la police de l'environnement. On va contrôler votre carte de pêche", s'époumone l'un des agents. L'homme ne l'a pas sur lui, il ne peut pas la présenter. Sanction immédiate : 11 euros d'amende et 72 heures pour apporter la preuve de l'acquisition d'une carte de pêche. Les amendes peuvent grimper beaucoup plus, jusqu'à 750 euros en cas d'atteinte, de destruction de la faune et de la flore.

Contrairement à ce que l'on peut croire, l'Office français de la biodiversité ne passe pas son été à contrôler le respect des restrictions d'usage de l'eau. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'institution explique avoir effectué 6.000 contrôles à ce sujet depuis le début de l'année en France et a constaté des manquements ou des infractions dans 7% des cas. Mais l'OFB va donc plus loin. "Le but, c'est aussi de communiquer, de faire de la prévention, d'aller à la rencontre du grand public. On a beaucoup de touristes qui méconnaissent les règles. Donc on leur rappelle ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. On leur distribue aussi des dépliants, dans toutes les langues, pour faire un complément d'informations", expliquent plusieurs agents.

Un véhicule de l'Office français de la biodiversité © Radio France - Jérôme Collin

À pied, en voiture ou sur un canoë, il n'est pas toujours aisé de trouver tous les contrevenants. Certains locaux ou touristes se cachent. Ils sont à l'abri des regards pour allumer un feu de camp ou partager un barbecue. La police de l'environnement est donc équipée en conséquence. "La technologie nous aide avec des lunettes thermiques. On détecte tout de suite les feux, les sources de chaleur et on va pouvoir contrôler directement les personnes dissimulées", précise un agent.

Ce jeudi soir, 12 contrôles sont effectués et cinq contraventions sont dressées, essentiellement pour des problèmes de pêche.